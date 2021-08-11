Stale Solbakken: Victor Nelsson tam bir lider

Galatasaray 'ın 7 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı 22 yaşındaki Danimarkalı stoper Victor Nelsson'a, eski hocasından övgü dolu yorumlar geldi. Kopenhag'ı çalıştırdığı dönemde, Nelsson'un takımına transfer edilmesini sağlayan, şimdi ise Norveç Milli Takımı'nın başında yer alan Stale Solbakken, genç oyuncunun kariyerine orta sahada başladığını belirterek, "Zaman zaman hücum oyuncusu olarak da görev yaptı. Çoğunlukla defansif orta saha oynadığı bir dönem oldu. Daha sonra stopere geçti. Geriden oyun kurabilen, güçlü bir savunmacı. Victor gerçekten çok büyük bir yetenek ve potansiyele sahip. Çok kısa zamanda uluslararası alanda kalitesini ortaya koyacaktır" diye konuştu.





'Çok yönlü bir savunmacı'

Nelsson'un ilerleyen zamanda Danimarka Milli Takımı için de önemli bir koz olacağını ifade eden Solbakken, "Kopenhag'da neler yapabileceğini gösterdi. Bu sayede birçok büyük takımın ilgisini çekti. Hem takımı hem de ülkesi için çok faydalı olacağını düşünüyorum. Genç yaşına rağmen büyük bir liderlik becerisine sahip. Sorumluluk alabilen, oyun içinde konsantrasyonu hiç düşmeyen çok yönlü bir savunmacı" yorumunu yaptı.