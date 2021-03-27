Norveç A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stale Solbakken, A Milli Takımımız karşısında alınan farklı yenilginin ardından çarpıcı açıklamalar yaptı. Stale Solbakken, "Türkiye'den büyük bir ders aldık. Kritik pozisyonlarda kararsızdık, keskin değildik. Daha hevesli, hırslı olmalıyız. İki takım arasındaki en büyük fark buydu. 3 tane saçma gol yedik. Yediğimiz 2. korner golü kabus gibiydi" ifadelerini kullandı