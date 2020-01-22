Stadı kapatılan Eskişehirspor’un maçı Afyonkarahisar’a alındı

TFF 1’inci Lig ekiplerinden Eskişehirspor’un maçlarını oynadığı ve 2016 yılında açılan 32 bin kişi kapasiteli Eskişehir Yeni Stadyumu’nda çatı, çatı direkleri, gerdirme demirleri ve halatlarda yoğun kar yağışının ardından hasar meydana geldi. Çatının çökme tehlikesi nedeniyle Eskişehir Valiliği, stadyumu 9 Ocak tarihinde kullanıma kapattı.

Eskişehir Yeni Stadyumu’nun çatısında meydana gelen hasar nedeniyle Eskişehir Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu’nun bugün yapılan incelemelerin ardından müsabaka oynamaya elverişli olmadığına karar verildi. Eskişehirspor Kulübü internet sitesinden yaptığı açıklamada Adanaspor karşılaşmasının Afyonkarahisar Zafer Stadı’nda oynanacağı açıklandı. Kulüp açıklamasında, “Karar gereğinde takımımızın 26 Ocak 2020 Pazar günü saat 16.30'da oynayacağı Adanaspor TFF 1'inci Lig müsabakasının Afyon Zafer Stadı’nda oynanacağını kamuoyunun bilgilerine sunarız. Yaşanan mağduriyetin hem mali, hem de manevi anlamda bertaraf edimesi adına Eskişehir’de manevi desteğini bizlerden esirgemeyen tüm seçilmişlerin, atanmış ve şehri yönetmekle mükellef olan tüm ilgilileri Eskişehirspor yönetim kurulu olarak göreve davet ediyoruz” denildi.





ESKİŞEHİR (DHA) -



