Stackhowiak: Penaltı kurtarmak hayat kurtarmaya benziyor

Galatasaray, Antalya ve Göztepe karşılaşmalarında 3 penaltı kurtaran ve şu anda Süper Lig'in en az gol yiyen kalecisi olan Yukatel Denizlispor'un 32 yaşındaki file bekçisi Adam Stackhowiak, uzun yıllar Türkiye'de forma giymek istiyor.

Futbol kariyerine 19 yaşında Olimpia Poznan takımında başlayan Stackhowiak, 2015'ten bu yana Türkiye'de forma giyiyor. Gazişehir Gaziantep'ten 2018 yılında Denizlispor'a transfer olan Polonyalı file bekçisi, Süper Lig'de performansıyla dikkati çekti.

Galatasaray maçında Selçuk İnan, Antalyaspor karşılaşmasında Aatıf Chahechouhe ve Göztepe müsabakasında da Soner Aydoğdu'nun kullandığı penaltı atışını kurtaran Stackhowiak, 5 haftada kalesinde sadece 2 gol gördü.

Yukatel Denizlispor da Stackhowiak'ın başarılı performansıyla şu anda ligin en az gol giyen takımı.

Stackhowiak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de futbol oynamaktan ve burada bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

"Maçın en kırılma anını yaşıyorsunuz"

Türkiye'de önce 1. Lig'de futbol oynadığını dile getiren Stackhowiak, şöyle konuştu:

"Süper Lig'e çıktıktan sonra çok çalıştım. Sezonun ilk 3 maçında 3 penaltı kurtardım. Bundan dolayı gururluyum. Elimden gelenin en iyisini yaparak takımıma yardım etmek istiyordum. Eğer o penaltıları kurtarmasaydım belki istediğimiz puanları toplayamayacaktık. Penaltı kurtarmak hayat kurtarmaya benziyor çünkü maçın en kırılma anını yaşıyorsunuz. Rakibinizin yüzde yüz gol atabileceği bir durumla karşı karşıyasınız. Penaltı kurtaramadığınızda pek söylenecek bir şey kalmıyor. Kurtardığınızda da kahramanlaşıyorsunuz."

"Futbol kalitemizi geliştireceğimizi düşünüyorum"

Kadrosu yeni oluşan bir kulüp olduklarını ancak buna rağmen takımdaki arkadaşlarıyla çok iyi anlaştıklarını dile getiren Stackhowiak, her maça kazanmak için çıktıklarını vurguladı.

Ligde adım adım yol alacaklarını ifade eden Stackhowiak, "Neler yapabileceğimizi yavaş yavaş görmeye başlıyoruz. Futbol kalitemizi geliştireceğimizi düşünüyorum. Kişisel performansa baktığımızda sezona iyi başladığımı söyleyebilirim. Denizlispor'da olduğum için mutluyum. Uzun seneler Türkiye'de forma giymek istiyorum." diye konuştu.

AA