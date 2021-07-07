VTB Bank tarafından yapılan araştırmanın sonuçlarına göre; haziran ayında St. Petersburg'da oynanan EURO 2020 maçlarını izlemeye gelen turistler, ziyaret sırasında 1.5 milyar rubleden (yaklaşık 175 milyon TL) fazla harcama yaptı. Ayrıca araştırmada, turnuva maçlarının düzenlendiği haziran ayında, turistler tarafından yapılan harcamaların mayıs ayına kıyasla yüzde 20 daha fazla olduğu gözlemlendi.

Aynı zamanda yabancı turistler tarafından şehirde yapılan harcamaların geçtiğimiz yılın haziran ayına göre 4 kat daha fazla olduğu belirtilen VTB araştırmasına göre, bu haziran ayında yabancı turistler kafe ve restoranlara 1 milyar rubleden (110 milyon TL) fazla para harcadı. Banka, St. Petersburg'da haziran ayında yeme-içme sektöründe yapılan harcamaların geçtiğimiz mayıs ayına göre yüzde 13 daha yüksek olduğunu, bir önceki yıla göre ise 4,5 kat daha fazla olduğunu vurguladı.

Araştırmayı gerçekleştiren uzmanlar, St. Petersburg'da kafe ve restoranların elde ettiği gelirlerin 2018 yılında Rusya'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası dönemine kıyasla 3'te 1 oranında arttığını belirtirken, şehirdeki barların gelirlerinin de Dünya Kupası organizasyonu sırasında elde edilen gelirin yarısına ulaştığını bildirdi. St. Petersburg Gazprom Arena'da oynanan EURO 2020 maçlarını izlemeye gelen turistler, haziran ayında konaklama hizmetlerine 400 milyon rublenin (45 milyon TL) üzerinde harcama yaparken, bar ve gece kulüplerinin gelirleri geçtiğimiz yıla göre 3 kat arttı. 11 Haziran 2021 ve 11 Temmuz 2021 tarihleri arasında Avrupa'nın 11 farklı şehrinde gerçekleşen EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın St.Petersburg ayağında Rusya Milli Takımı'nın grup aşamasındaki 2 maçı ve 2 Temmuz'daki çeyrek final olmak üzere 7 maç düzenlenmişti.

Siyamend KAÇMAZ - ST. PETERSBURG / DHA