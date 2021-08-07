St. Johnstone Teknik Direktörü Callum Davidson: 1-1 diyene gülerlerdi

Galatasaray maçının ardından İskoç gazetecilere İstanbul'da yaşadıklarını anlatan St. Johnstone Teknik Direktörü Callum Davidson'dan çarpıcı sözler...

"Bizim için özel bir geceydi" diyen Davidson, "Evimize böyle bir beraberlikle dönmekten çok memnunum. İstediğimiz tam da böyle bir şeydi. Yine de birbirimizi kandırmayalım, rövanş çok ama çok zor olacak. Galatasaray çok kaliteli bir takım. Bizim şartlarımızda bir takım için büyük bir gece, büyük bir sonuç ve büyük bir performanstı. Tarih yazmak için kendimize bir fırsat yarattık. Maçtan önce insanlara düşüncelerini sorsanız, size Galatasaray'ın 4 ya da 5 gol atacağını söylerlerdi. Eğer siz, Galatasaray -St. Johnstone 1-1 berabere kalacak deseydiniz, size gülerlerdi" ifadelerini kullandı.









'Büyük bir Avrupa gecesi'

Callum Davidson, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sahamızda bir şeyler için mücadele edebilecek bir sonuç istiyorduk, umuyorum ki şimdi tamamen dolu tribünlere oynamamıza izin verirler. Galatasaray'ı McDiarmidPark'a eşitlikle getirebilmek büyük bir fırsat olacak. Tüm limitlerimizi zorlamak ve büyük bir Avrupa ecesine imza atmak istiyoruz..."

'Böyle bir kalabalık yoktu'

"İstanbul'da atmosfer muhteşemdi. Uzun süredir böylesi bir kalabalığın önünde oynamamıştık. 7-8bin kişinin olduğu tribünler bize 30 bin kişi gibi geldi. Buna alışmamız gerekiyordu ama sahaya bir kez yayıldıktan sonra harika iş çıkardık. Galatasaray oyuna çok iyi başlasa da dengeyi sağladık ve onların üstünde baskı kurduk. Bence hâlâ topla daha iyi işler yapabiliriz, işin en kritik noktası da bu olacak."

Çağrı Davran





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