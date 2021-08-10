UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri’ne veda eden Galatasaray , Avrupa yolculuğuna UEFA Avrupa Ligi’nde devam ediyor. İlk maçta Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda St. Johnstone ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılılar, rakibiyle rövanş maçında perşembe günü İskoçya'da karşılaşacak.

St. Johnstone - Galatasaray maçı şifresiz mi yayınlanacak? St. Johnstone - Galatasaray maçı hangi kanalda?

D-Smart 77. Kanal Spor Smart’ta maç önü özel programıyla başlayacak futbol heyecanı, 21.00’de maç ve ardından özel programlarla gece yarısına kadar sürecek. Aykut Aydın ve Melih Gümüşbıçak’ın anlatımındaki gecede eski futbolcu Yalçın Ayhan maç önü ve sonu yorumlarıyla futbolseverlerin karşısında olacak.

Andris Treimanis yönetecek

Galatasaray’ın 3. eleme turunda İskoçya’nın St. Johnstone takımıyla deplasmanda oynayacağı maçı Letonyalı hakem Andris Treimanis yönetecek. Müsabakada Treimanis’in yardımcılıklarını Haralds Gudermanis ile Aleksejs Spasjonnikovs üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Aleksandrs Golubevs olacak.

Galatasaray, turu geçerse Avrupa Ligi'nde Play-Off'a çıkacak

Galatasaray, Avrupa'da bir kez daha hayal kırıklığına uğradı. Şampiyonlar Ligi 2. ön elemesinde PSV'ye 5-1 ve 2-1'lik skorlarla elenerek Devler Ligi'ne veda eden Sarı-Kırmızılılar, yoluna Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda devametti. Kupa 2'de Aslan, İskoç ekibi St Johnstone'la İstanbul'da 1-1 berabere kaldı. Cim Bom, 12 Ağustos'ta rakibiyle İskoçya'da rövanşı oynayacak. Avrupa'daki son 27 maçında 3 galibiyet, 16 mağlubiyeti ve 8 beraberliği bulunan Galatasaray, turu geçerse Avrupa Ligi'nde Play-Off'a çıkacak; temsilcimiz elenirse de yoluna UEFA'nın yeni kupası Konferans Ligi'nin Play-Off turunda devam edecek.

Elenirse Vojvodina-LASK eşleşmesinin galibiyle oynayacak

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, St. Johnstone'u elemesi halinde play-off turunda Danimarka ekibi Randers ile karşılaşacak. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda eşleştiği St. Johnstone'ı eleyemezse UEFA Konferans Ligi ön elemesi play-off turunda Vojvodina-LASK eşleşmesinin galibiyle oynayacak.