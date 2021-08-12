UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri’ne veda eden Galatasaray , Avrupa yolculuğuna UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndan devam ediyor. Sarı Kırmızılı ekip, 1-1 rövanşında St. Johnstone ile İskoçya'da karşı karşıya geliyor. Galatasaray, rövanşı kazanması halinde üst tura yükselecek. Müsabakanın beraberlikle tamamlanması durumunda uzatma devrelerine geçilecek, burada da eşitliğin bozulmaması halinde ise tur atlayan tarafı penaltılar belirleyecek.

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Galatasaray maçı hangi kanalda? St. Johnstone - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?

Perth kentindeki McDiarmid Park’ta oynanan St. Johnstone - Galatasaray maçı TSİ 21.00’de başladı . Letonyalı hakem Andris Treimanis’in yönettiği karşılaşma, D-Smart Spor Smart’tan naklen yayınlanıyor.

St. Johnstone - Galatasaray ilk 11'ler:

St. Johnstone: Clark, Gordon, Kerr, McCart, Brown, Booth, Craig, McCann, Davidson, Kane, O'Halloran

Galatasaray: İsmail, Boey, Luyindama, Marcao, van Aanholt, Taylan, Berkan, Arda, Kerem, Feghouli, Diagne

Geçerse Randers, elenirse Konferans Ligi

Galatasaray, turu geçmesi halinde Avrupa Ligi Play-Off turunda Danimarka ekibi Randers ile karşılaşacak. Sarı-Kırmızılılar, bu gece elenmesi durumunda ise Avrupa Konferans Ligi Play-Off turunda Sırbistan ekibi Vojvodina ile Avusturya temsilcisi LASK arasındaki eşleşmenin galibiyle mücadele edecek.

Avrupa’da 292. maçına çıkacak

Galatasaray, bugün Avrupa kupalarında 292. kez sahne alacak. Sarı-Kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 291 mücadelenin 101’inden galibiyetle ayrıldı. 114 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Aslan, 76 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa arenasında rakip fileleri 386 kez havalandıran Cim Bom, kalesinde ise 439 gole engel olamadı.

Fatih Terim'le 85. karşılaşma

Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Avrupa arenasında 84 karşılaşma oynayan Sarı-Kırmızılı takım, 32 galibiyet, 18 beraberlik ve 34 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 113 kez fileleri havalandıran Cim Bom, kalesinde ise 127 gol gördü.



