St. Johnstone Avrupa sadece iki deplasman kazandı! Eskişehirspor...

St. Johnstone, Galatasaray 'ın UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda rakibi oldu. Geçen sezon İskoçya Kupası'nı kazanan St. Johnstone, Avrupa Kupalarında ise pek tecrübeli bir takım değil.

St. Johnstone takımı, toplamda 12 kez deplasmanda Avrupa Kupası maçı oynarken sadece iki kez galip gelebilmişti. 2013-14 sezonunda Avrupa Ligi ön eleme aşamasında Rosenborg'u deplasmanda 1-0 yenen St. Johnstone, sonraki turda Minsk takımını da 1-0 yenmiş ancak evinde aynı skorla geride kalıp penaltılarla elenmişti. İskoç ekibi tarihi boyunca hiç Avrupa Kupalarında grup aşaması görmedi.

St. Johnstone, Eskişehirspor'a elenmişti

St. Johnstone ülkemize de yabancı bir takım değil. Eskişehirspor, 2012-13 sezonunda UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda St. Johnstone ile eşleşmiş evinde 2-0 yenip deplasmanda 1-1 berabere kalarak tur atlamıştı