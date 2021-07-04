Fransa'nın önde gelen takımlarından Saint Etienne'in Caleb Ekuban için ısrarı sürüyor.

Fransız basınından le10sport.com'da yer alan habere göre yeşil beyazlılar, Trabzonspor 'un Ganalı forvetini renklerine bağlamayı planlıyor ancak bonservis bedeli olarak 6 milyon euro ödemeye yanaşmıyor. Haberde Fransız ekibinin 27 yaşındaki futbolcu için 4 milyon euro teklif edebileceği belirtildi.









Sözleşmesi 2022'de sona eriyor

Uzun süredir St. Etienne'in gündeminde yer alan Caleb Ekuban'ın Trabzonspor ile sözleşmesi Haziran 2022'de sona erecek. 2019 yılında Leeds United'dan takıma dahil olan Ekuban, bordo mavililerle geçtiğimiz sezon çıktığı 32 Süper Lig maçında 10 kez rakip ağları havalandırırken 4 de asist yaptı.