St. Etienne’in Ekuban aşkı

3 senedir Bordo-Mavili formayı terleten Ekuban, ayrılığın kapısında... Sözleşmesinin bitimine 1 yıl kala kariyerine Avrupa’da devam etmek isteyen Ganalı futbolcunun en ciddi talibi St. Etienne. Geçen sezondan beri Ekuban’ı kadrosuna katmaya çalışan Fransız ekibi, yine devrede. Le10sport.com’un haberine göre, Ligue 1 temsilcisi bu transferde maksimum 4 milyon Euro seviyelerine çıkacak. Trabzonspor ’un ise 6 milyon Euro talep ettiği öne sürüldü. 27 yaşındaki başarılı hücumcu, sevgilisi İtalya’da yaşadığı için Serie A takımlarına öncelik verse de St. Etienne’in ilgisine de soğuk yaklaşmıyor.

Diğer aday Djaniny

Bordo-Mavililer, Ekuban’ın yanı sıra Djaniny için resmi teklif bekliyor. Djaniny’ye özellikle Suudi Arabistan kulüplerinin markajı bulunuyor. Trabzonspor Yönetimi, iki futbolcunun satışından toplam 10 milyon Euro’luk bir geliri kasaya koymayı hedefliyor.