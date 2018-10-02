St. Etienne Başkanı Caiazzo: Comolli bizi batırdı!

Galibiyetsiz Rizespor'a 3-0 yenilen Fenerbahçe'de Cocu kadar tepki gösterilen bir isim de sportif direktör Damein Comolli... Fransız kulübü St. Etienne'in başkanı Bernard Caiazzo, 2008-2010 yılları arasında çalıştığı Comolli için ağır ifadeler kullandı.

Caiazzo, "Geldi, paramızı pencereden dışarı attı. Kulübe ihanet etti. Kadromuzun değeri yüzde 30 azaldı. 22 milyon Euro'yu 7 futbolcuya harcadı. Ancak sadece 1 futbolcu bizim takımın kalitesine yakındı. Bizi batırdığını söyleyebilirim" ifadesini kullandı.