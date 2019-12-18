Squat Hakkında

Squat hareketleri, güç çalışmalarında en fazla kullanılan, bireyin sırtında ağırlık olmadan veya ağırlık ile çömelip kalktığı bütün vücut hareketi şeklinde tanımlanabilir. Squat yapmak için bazı konulara dikkat etmek oldukça önemlidir.

Squatın Yapılışı

Squatın yapılması için bazı püf noktalar vardır. Bu püf noktalar hakkında bilgi vermek önemli olacaktır. Squat yapılışı aşağıdaki gibi olacaktır;

- İlk önce kişinin ayakları omuz genişliğinde açılmalıdır. Genel ağırlık topuklara verilmelidir. Parmak ucunda durmamak gerekir. Sırtın dik tutulması, muhtemel ağrıların önüne geçecektir. -

- Bacaklar omuz genişliğinde açılarak, eller baş arkasında bağlanmalıdır. Bu sayede denge sağlanmış olunur. Eğilmeden, squat hareketiyle yavaş yavaş çömelmeli ve kalkılmalıdır. Çömelme esnasında ağırlık iki bacak arasındaki hizada kalmalıdır.

- Kişi ağırlık ile çalışmak istiyorsa, dik bir konuma gelerek bacaklar omuz genişliğinde açılmalıdır. Ağırlık, iki el ile eşit olacak biçimde tutulmalıdır. Çömelip kalkarken, ağırlık ile birlikte kalkılmalıdır. Çömelme esnasında ağırlık iki bacak arasında hizada kalmalıdır.

- Ev içerisinde squat yaparken, bel boşluğu top ile desteklenebilir. Duvardan destekli biçimde yapılan squat egzersiziyle birlikte çömelmek daha basit olacaktır. Squat yapanlar ve squata yeni başlayanlar bu metodu deneyebilirler. Duvara yaklaşılmalıdır. Sırtla duvar arasında kalan boşluk top ile doldurulmalıdır. Dik pozisyona geçilerek eller öne doğru eş biçimde kaldırılır.

Squat Yararları Hakkında

Squat, aynı anda pek çok kası harekete geçirir. Bu özelliğiyle kan dolaşımını hızlandırır. Metabolizmayı harekete geçiren egzersiz olduğundan ötürü yağ yakımını da başlatır. Genel olarak masa başında çalışan bireylerin bel ve sırt ağrısı oluşmaktadır. Squat yararları içerisinde bu ağrıların ortadan kalkması özelliği bulunur. İlk birkaç gün içerisinde kişinin bedeni alışık olmadığından ağrı yaşayabilir. Düzenli squat yapımından sonra vücut direnci daha çok güçlenecektir.

Aynanın karşısında vücudunun orantısız olduğunu düşünenler adına etkili olan squar, bacakların toplu ve kaslı görünmesini sağlar. Aynı biçimde kalça bölümünde de daha sıkı bir görüntü oluşturur. Basen kısmındaki sarkmalarında önüne geçilmesi için squat yapmak doğru olacaktır. Bel ve sırt bölgesini kuvvetlendirdiği için daha dik durulmasını sağlamaktadır. Squat hareketiyle göbek eritmek de mümkündür.

Squat'ın Sonuç Vermesi

Kişinin vücudunun toparlanması ve forma sokulması adına uzman bir koç ile squat programı oluşturmak önemlidir. Bunun dışında kişi evde kendi başına spor videolarıyla kendi programlarını oluşturabilir. Bu yol içerisinde ilerlerken düzenli ve azimli olmak oldukça önemli olmaktadır. En iyi neticeyi almak adına bir süre sabretmek gerekir. Squat egzersizi yapılmaya başlandığı günden itibaren yaklaşık 50 gün sonra neticeyi almak mümkündür.

Squat Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Konular

Squat yapılmadan önce kesinlikle ve mutlaka ısınma hareketleri yapılmalıdır. Isınmadan yapılan egzersizlerin birçoğu vücutta kasları etkileyerek tehlikeli neticeler doğurabilir. 15 dakikalık tempolu yürüyüş yapıldıktan sonra squat yapılabilir. Squat yapılırken ayakların aynı açıda olması ve aynı açıda açılması çok önemlidir.

Bu genişlik ise vücut genişliği ile orantılı olmalıdır. Bu biçimde yapılan hareketler daha iyi sonuçlar doğurur. Vücut her daim dik tutulmaya çalışılmalıdır. Ağırlık ile yapılacak olan squat hareketi, yükü ve ağırlığı eşit şekilde dağıtarak yapılmalıdır.