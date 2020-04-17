Dünya genelinde yayılan koronavirüs salgını nedeniyle insanlar evlerinden çıkamaz hâle geldi. Böyle bir durumda evde vakit geçirmek için yapılabilecek aktivitelerin başında oyun oynamak geliyor. Biz de bu süreçte evde keyifli vakit geçirebileceğiniz ücretsiz oyunları bulup sizlere aktarmaya devam ediyoruz.

Kısa süreliğine ücretsiz olan oyunları derlediğimiz serimizin bu haftaki oyunu, Play Store üzerinde normal fiyatı 43 TL olan Hitman GO. Square Enix’in mobil platformdaki en popüler oyunlarından biri olan Hitman GO’yu ücretsiz bir şekilde indiren oyuncular, sonsuza dek bu oyuna sahip olabilecekler ancak elinizi çabuk tutmalısınız çünkü oyun sadece 6 gün ücretsiz kalacak.