Spurs’ü Warriors da durduramadı

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) son şampiyon Golden State Warriors’ı ağırlayan San Antonio Spurs, rakibini 111-105 yenerek üst üste dokuzuncu galibiyetini elde etti.
Ev sahibi ekipte DeMar DeRozan 26 sayı üretirken, LaMarcus Aldridge 23 sayı, 13 ribauntla "double double" yaptı.
Warriors’ta Stephen Curry 25, Kevin Durant 24, Klay Thompson 14 sayıyla oynadı.
- Sonuçlar
Cleveland Cavaliers-Detroit Pistons: 126-119
Washington Wizards-Utah Jazz: 95-116
Boston Celtics-Denver Nuggets: 105-114
Toronto Raptors-New York Knicks: 128-92
Oklahoma City Thunder-Miami Heat: 107-116
San Antonio Spurs-Golden State Warriors: 111-105
Dallas Mavericks-New Orleans Pelicans: 125-129
Phoenix Suns-Chicago Bulls: 101-116
Portland Trail Blazers-Indiana Pacers: 106-101
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