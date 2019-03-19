Spurs’ü Warriors da durduramadı

Son şampiyon Golden State Warriors’ı ağırlayan San Antonio Spurs, rakibini 111-105 yenerek üst üste dokuzuncu galibiyetini elde etti.

19 Mart 2019, Salı 10:30
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Spurs’ü Warriors da durduramadı

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) son şampiyon Golden State Warriors’ı ağırlayan San Antonio Spurs, rakibini 111-105 yenerek üst üste dokuzuncu galibiyetini elde etti.

Ev sahibi ekipte DeMar DeRozan 26 sayı üretirken, LaMarcus Aldridge 23 sayı, 13 ribauntla "double double" yaptı.

Warriors’ta Stephen Curry 25, Kevin Durant 24, Klay Thompson 14 sayıyla oynadı.

- Sonuçlar

Cleveland Cavaliers-Detroit Pistons: 126-119

Washington Wizards-Utah Jazz: 95-116

Boston Celtics-Denver Nuggets: 105-114

Toronto Raptors-New York Knicks: 128-92

Oklahoma City Thunder-Miami Heat: 107-116

San Antonio Spurs-Golden State Warriors: 111-105

Dallas Mavericks-New Orleans Pelicans: 125-129

Phoenix Suns-Chicago Bulls: 101-116

Portland Trail Blazers-Indiana Pacers: 106-101

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