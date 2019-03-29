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Spurs’ten Ginobili’ye galibiyetli veda

Play-off’a kalma mücadelesi veren San Antonio Spurs, konuk ettiği Cleveland Cavaliers’ı 116-110 mağlup etti. Maçın ardından, Spurs’un eski yıldız oyuncularından Arjantinli Ginobili’nin forması emekli edildi.

29 Mart 2019, Cuma 10:39
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Spurs’ten Ginobili’ye galibiyetli veda

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) San Antonio Spurs, eski yıldız oyuncusu Manu Ginobili’nin formasını emekliye ayırdığı karşılaşmada Cleveland Cavaliers’ı 116-110 mağlup etti.

NBA’e 8 maçla devam edildi. Play-off’a kalma mücadelesi veren San Antonio Spurs, AT&T Center’da konuk ettiği Cleveland Cavaliers’ı 116-110’luk skorla geçerek sezonun 44. galibiyetini aldı.

Batı Konferansı’nda 8. sıradaki yerini koruyan Spurs’te DeMar DeRozan 25 sayı ve 8 asist, Bryn Forbes 19 sayı, 6 ribaunt ve 4 asist, Marco Belinelli ise 16 sayıyla galibiyete katkı verdi.

Sezonun 57. mağlubiyetini alan Cavaliers’ta Collin Sexton’ın 24 sayı, Kevin Love 18 sayı ve 8 ribaunt, Larry Nance 13 sayı ve 11 ribaunt, mücadeleye ilk 5’te başlayarak 30 dakika süre alan milli basketbolcu Cedi Osman ise 9 sayı, 5 ribaunt ve 2 asistle oynadı.

Ginobili’nin forması emekli edildi

Öte yandan, Spurs’un efsane oyuncuları arasında yer alan Arjantinli Manu Ginobili’nin 20 numaralı forması, maçın ardından emekli edilerek AT&T Center’ın kirişlerine asıldı.

Geçen yaz emeklilik kararı alan 41 yaşındaki Ginobili, profesyonel basketbol kariyerinin 16 yılını geçirdiği Spurs formasıyla 4 kez NBA şampiyonluğu yaşarken, 2 kez all-star seçilmiş ve 2008’de ligin en değerli 6. oyuncusu unvanını elde etmişti.

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