Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı Avrupa Konseyi 17. Spordan Sorumlu Bakanlar Konferansı Antalya'da devam ediyor. Dünkü oturumda Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da konuşma yaptı. Avrupa'nın en büyük genç nüfusuna sahip ülkenin bakanı olarak spor bakanlarını Antalya'da misafir etmekten memnuniyet duyduğunu dile getiren Bakan Kasapoğlu, "Spor politikalarımızın, mevzuatımızın ve uygulamalarımızın uluslararası kabul görmüş standartlarda yürütülmesini çok önemsiyoruz. EPAS'a (Genişletilmiş Kısmi Spor Anlaşması) 2020 yılında üye olduk. Avrupa Konseyi ile ilişkilerimizin spor alanında geldiği seviye memnuniyet verici. Avrupa ülkeleriyle spor alanında sahip olduğumuz güçlü iş birliğimizi ve iletişimimizi, tecrübe ve iyi uygulamaların paylaşımı açısından son derece önemsiyoruz" diye konuştu.

'Görüş ayrılıklarımız yerine ortak hedeflere odaklanmalıyız'

Gençliğin dinamizmi ve sporun birleştirici gücünün Avrupa kıtasının cazibe merkezine dönüşmesinde ana enstrümanlar olarak daima ön planda yer aldığını kaydeden Bakan Kasapoğlu, "Gelecek projeksiyonlarımızı bu iki temel değer üzerinden kurgulamanın yeni yollarını keşfetmek durumundayız. Yeni fırsat alanları oluşturmalı ve onları en iyi şekilde değerlendirebilmenin gayreti içinde olmalıyız.Hep birlikte ortaya koyacağımız iradenin ülkelerimize güç kazandırmasını ve bu ideale yönelik inancımızı ve tutkumuzu daima canlı tutmalıyız. Görüş ayrılıklarımız yerine ortak hedeflere odaklanmalıyız. Birlikte atacağımız güçlü adımların, sporu çok daha kapsayıcı ve insan hakları çerçevesindeki uluslararası normlarla daha uyumlu bir şekilde yaklaştıracağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Seedorf buluşmasında renkli anlar

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Konseyi 17. Spordan Sorumlu Bakanlar Konferansı’nda Hollandalı eski futbolcu Clarence Seedorf ile Vakıfbank ve A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Başantrenörü Giovanni Guidetti ile bir araya geldi. Bakan Kasapoğlu, uzun yıllar İtalya'nın Milan takımında forma giyen ve mart ayında Müslüman olduğunu duyuran Clarence Seedorf ile yakından ilgilendi. Bakan Kasapoğlu, Clarence Seedorf’a kendisini Türkiye’de misafir etmekten memnuniyet duyduğunu ifade ederek katılımından dolayı teşekkür etti. Seedorf da Bakan Kasapoğlu’nu başarılı ev sahipliğinden dolayı tebrik etti. Sohbetin ardından Bakan Kasapoğlu, Seedorf’a futbol topu hediye ederken, Hollandalı eski futbolcu, Kasapoğlu’na teşekkür ederek hediye edilen topu ayağında bir süre sektirdi.