Sporun Yeniden Başlaması için #Sport4Recovery Kampanyası Başlatıldı

Devlet politikasına yön verenleri, sporun güvenli bir şekilde yeniden başlamasına teşvik eden küresel bir kampanya olan #Sport4Recovery (iyileşmek için spor), FIBA ve Basketbol Şampiyonlar Ligi’nin de dahil olduğu bir grup yönetim organı ve farklı spor dallarından diğer paydaşların katılımıyla başlatıldı. Kampanya, devlet politikasına yön verenler ile iletişim kurmanın yanı sıra, sporun zihinsel ve fiziksel sağlığın iyileşmesi için önemini vurgulamakla birlikte sporcuları ve taraftarları harekete geçirmek amacıyla bilimsel topluluklarla da bir arada çalışmayı hedefliyor.

Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) ve Uluslararası Olimpik Kış Sporları Federasyonları Derneği (AIOWF) Genel Sekreteri Sarah Lewis, “Sporun, güvenli ve kontrollü faaliyetlerin organizasyonunu gösterme ve teşvik etmede toplumun diğer sektörleri için bir rol model olabileceğine inanıyoruz ve tüm dünyadaki spor organizasyonları ile paydaşları hareketimize katılmaya davet ediyoruz” dedi.

Basketbol Şampiyonlar Ligi CEO’su Patrick Comninos ise, “Spor organizasyonlarının durdurulmasıyla, altyapı ve genç yaş grupları da dahil olmak üzere şu anda sektörümüz için küresel, ulusal ve yerel olarak muazzam bir belirsizlik var” açıklamasında bulundu.

Bu nedenle, bu kampanyaya katılan kurumlar olarak, hükümetlere çağrıda bulunuyoruz:

1. Toplumsal, fiziksel ve zihinsel sağlık yararlarını göz önüne alarak, özellikle sporcuların geçim kaynaklarına ulaşma ve taraftarların sporu izleme fırsatlarını kısıtlayan aylarca süren karantinadan çıkmaya başlarken, organize sporun öneminin farkında olun.

2. Mekanların, antrenmanların ve müsabakaların zamanında yeniden başlamasını/açılmasını sağlamak için ayrıntılı protokoller geliştirmek ve bunları onaylamak için spor yönetim organları ve diğer paydaşlarla birlikte çalışın.

3. İlgili herkes için güvenli olduğunda, yeniden açılmak için sürdürülebilir bir yol geliştirilmesini aktif olarak destekleyerek, spor sektörünü daha büyük ekonomik ve yapısal hasarlardan koruyun.

4. Üst düzey sporcular, takımlar ve yetkililer için, sağlık ve güvenlik protokolleri doğrultusunda, ulusal ve uluslararası seyahat ile konaklama düzenlemelerini kolaylaştırın.

5. Her bir sporun ihtiyaçlarını göz önünde bulundurun; hem altyapı hem de üst düzeyde kadın sporlarına ve sporun engelliler için önemine destek verin.

Ve diğer sektörler için oluşturulan güvenlik ilkeleri doğrultusunda:

6. Seyircilerin canlı spor etkinliklerine katılmalarını sağlayın.

7. Amatör spor kulüplerinin ve tesislerinin açılmasına izin verin.

8. Seyirciler ve taraftarlar için ulusal ve uluslararası seyahat ile konaklama düzenlemelerini kolaylaştırmaya başlayın.

# Sport4Recovery, üst düzey atletler için testler, sosyal mesafe, tanımlanmış hijyen önlemleri ve devlet yetkilileri tarafından onaylanan protokolleri takip etme gibi gerekli önlemlere uygun olarak, bu

işlemlerin güvenli bir şekilde yapılmasını sağlamak için hükümetler ve sağlık yetkilileriyle birlikte çalışmayı taahhüt eder.