Sporun yakın tarihine ışık tutan kitap: “Yazı Kalır”

Kitleleri peşinden sürükleyen sporun tarihi, spor basınının duayenlerinden Kaan Ark’ın kaleminden çıkan ‘Yazı Kalır’ ile okuyucuyla buluşuyor. Kaan Ark’ın ulusal gazetelerin spor sayfalarında yayınlanan köşe yazılarından derlediği kitabı, son yirmi yıla damga vuran spor olaylarına ışık tutuyor.

Sporun her alanına ülkemizde yoğun ilgi gösteriliyor. Özellikle futbol tutkunları, ülkemizde bu sporun tarihsel gelişimini merak ediyor. ‘Söz uçar, yazı kalır’ cümlesinden hareketle sporseverlerin hafızasını tazelemeyi ve merak ettiklerini örneklerle öğrenmesini sağlamayı amaçlayan, spor basınının önemli temsilcilerinden Kaan Ark, son yirmi yılda yaşanan en önemli spor olaylarını “Yazı Kalır” isimli kitabında bir araya getirdi. Yazarın yayımlanmış köşe yazılarından bir derleme olan kitap, sporun son yirmi yılına ışık tutuyor.

Türkiye spor dünyasında sporcu, gazeteci, yorumcu ve T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu Üyesi olarak önemli görevlerde bulunan Ark’ın kitabı 2000 yılı sonrası spor dünyasındaki kilometre taşlarını bir araya getiriyor. Kitapta Türk sporunun sorunları, Olimpiyatlar, FIFA, Dünya Kupası gibi öne çıkan konu başlıklarının yanı sıra unutulmaz sporcular ve yöneticiler de ilginç anekdotlarla anlatılıyor.

R. Kaan Ark

1969 yılı İstanbul doğumlu olan R. Kaan Ark, Kabataş Erkek Lisesi sonrası Uludağ Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun oldu.

Aktif sporculuk yaşamının ardından 2000’li yılların başında kulüp yöneticiliği yapan Ark; spor iletişimi ve spor organizasyonları alanında çalışmalarını sürdürdü. 2000’li yılların ortasında kurduğu şirkette ulusal ve uluslararası pek çok başarılı organizasyon gerçekleştirdi ve bu alanda ödüller aldı.

2007-2016 yılları arasında Cumhuriyet, Fanatik ve Habertürk gazetelerinde köşe yazarlığı yapan Ark, 2012 yılında Türk sporunun en üst kurulu olan Gençlik ve Spor Bakanlığı Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu’na atandı ve 2017 yılına kadar bu kurulda tek sivil üye olarak çalışmalarda bulundu.

Yayınevi: Ofset Yapımevi Yayınları.