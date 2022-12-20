Sporun ve sporcunun dostu belediyeler

Spor ve sporculara verdikleri destekle ülkemizde yapılan birçok organizasyona ev sahipliği yapan belediyelerin başarı ve proje öykülerini derledik.

Seyhan Belediyespor'da hedef Süper Lig

Seyhan Belediye Başkanı ve Seyhan Belediyespor Kulübü Onursal Başkanı Akif Kemal Akay, Erkekler Birinci lig A grubu’nda ilk devreyi lider olarak tamamlayan erkek hentbol takımını kutladı ve başarılı sonuçlarının devamını diledi. Akay, geçen sezon Play-Off’larda kaçırdıkları süper lige bu sezon sonunda çıkacaklarına olan inancının tam olduğunu söyledi.

Başkan Akay, şampiyonluğa inanıyor

Erkek Hentbol takımının ligin ilk yarısında aldığı başarılı sonuçlar ile devreyi lider olarak kapadığını belirten Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, “Adanamızı süper ligde temsil edecek bir erkek hentbol takımı şart. Seyhan Belediyespor Kulübü olarak da iddialıyız. İkinci yarıda da iyi neticeler elde edip önce play-off sonrasında ise şampiyonluk hedefine ulaşarak süper lige çıkacağımızı umut ediyorum. Hedefe gidilen yolda imkanlarımız dahilinde desteğimizi de esirgemiyoruz. Adanalı hentbolseverleri de önümüzdeki maçlarda tribünde daha çok görmek istiyoruz” dedi.

14 Ocak’ta başlayacak olan ikinci yarının ilk haftasında deplasmanda Sivas Gençlikspor Kulübü’ne konuk olacaklarını belirten Seyhan Belediyespor Kulübü erkek hentbol takımı Teknik sorumlusu Gürçin Can’da,“ İlk devreyi zirvede tamamladık. Önemli olan sezon sonunda liderlik koltuğunda yer almak. Sporcularıma güveniyorum. Bizlerin her zaman yanında yer alan ve desteğini esirgemeyen Seyhan Belediye Başkanımız Akif Kemal Akay başta olmak üzere yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Antalya Ultra Maratonu 24-25 aralıkta

Konyaaltı Belediyesi’nin geçtiğimiz yıl ilkini düzenlediği Konyaaltı Belediyesi Antalya Ultra Maratonu’nun ikincisi 24-25 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek. Yarışmacıların 5 farklı parkurda mücadele edeceği maratona 27 farklı ülkeden yaklaşık 2 bin sporcunun katılması bekleniyor. Konyaaltı Belediyesi, ‘’Dünya’nın en güzel şehrini koşarak keşfetmeye hazır mısın?’’ sloganıyla bu yıl ikincisini düzenleyeceği Konyaaltı Belediyesi Antalya Ultra Maratonu ile yerli ve yabancı yüzlerce sporcuyu Antalya’da buluşturacak. 5 kilometre (5 km), 12 kilometre (12 km), 31 kilometre (31 km), 57 kilometre (57 km), 85 kilometre (85 km) olmak üzere beş farklı parkurda mücadele edecek olan sporcular, Antalya’nın eşsiz güzelliklerini keşfetme fırsatı bulacak.

Buluşma noktası Konyaaltı

5 KM Konyaaltı Parkuru, 12 KM Deniz Parkuru, 31 KM Toros Parkuru ve 57 ve 85 KM Antalya Ultra parkurlarından oluşan Konyaaltı Belediyesi Antalya Ultra Maratonu’nda sporseverler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde bir araya gelecek. Konyaaltı Sahili’nden başlayarak maviden beyaza uzanan 31, 57 ve 85 KM Antalya Ultra parkurlarının yanı sıra bu etkinlikte sporu ve koşmayı sevdirmek amacıyla 5 KM ve 12 KM gibi kısa parkurlar da yer alıyor. Öte yandan çocuklar da maratona katılabilecek. Çocuklar 500 metre koşacak. 24-25 Aralık’ta gerçekleşecek maratona katılmak isteyenlerin www.antalyaultra.org adresinden kayıt yaptırmaları gerektiği bildirildi.

Semih Esen'den spor turizmi vurgusu

Bu yıl ikincisini düzenleyecekleri Antalya Ultra Maratonu’nun Antalya’nın spor turizmine önemli bir katkı sağlayacağını ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Antalya’da turizmin 12 aya yaygınlaştırılması adına bu tür sportif faaliyetlerin önemli olduğunu belirtti. Başkan Esen, “Konyaaltı Belediyesi Antalya Ultra Maratonu ile dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen sporcular Antalya’nın doğal güzelliklerini keşfetme fırsatı bulacak. Turizmin çeşitlendirilmesi adına böyle etkinlikleri önemsiyoruz. Bu yıl ikincisini düzenleyeceğimiz ultra maratonu önümüzdeki yıllarda da sürdürerek Türkiye ve dünyada adını duyuran bir yarış haline getirmek istiyoruz’’ dedi.