Sporun önde gelenleri bu konferansta buluşuyor

Türkiye’de spor yasasının değiştirilmesi için çalışmaların devam ettiği bu dönemde İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, "Türkiye ve Avrupa’da Spor Hukuku Uyuşmazlıkları" konulu uluslararası bir konferansa ev sahipliği yapıyor. Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı Hukuk Bürosu’nun işbirliği ile yarın online olarak gerçekleşecek etkinlik, spor camiasından önde gelen isimleri buluşturacak. Saat 16.00'da Trabzonspor Kulübü ve Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun açılışını yapacağı konferansın gündemini oyuncu sözleşmeleri, sporda iç yargı yolları ile Avrupa Süper Ligi Projesi ve Türkiye’de spor yargısı-tahkim konuları oluşturacak.

Konferansa yurt dışından önemli konuşmacılar da katılacak. Futbolda devrim yaratan “Bosman Kararları"nın alınmasında etkili olan ve tarihi davada futbolcu Jean Marc Bosman'ın avukatlığını yapan Belçikalı hukukçu Jean Louis Dupont, konferansta Avrupa hukuku karşısında sporda yargı yolları ve tahkimi değerlendirecek. Türkiye'den bazı spor kulüplerini de UEFA ve CAS’ta temsil eden Dupont’un yanı sıra CAS hakemi avukat Herve Le Lay ve Galatasaray Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hatice Özdemir Kocasakal da konferansta konuşmacı olarak yer alacak. Konferans online olarak izlenebilecek.