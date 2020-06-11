Sporun erkeklerin üreme sağlığı üzerindeki etkisi

Spor her ne kadar sağlıklı olsa da yoğun spor yapmak libido üzerinde olumsuz bir etki gösteriyor. Egzersiz; sağlıklı kalmak, stresi azaltmak ve kilo vermek için tavsiye edilse de her şeyin olduğu gibi sporun da fazlası zararlı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetişkinler için haftada 150 dakika orta seviyede egzersiz yapılmasını öneriyor. Ancak yapılacak yoğun egzersiz, seks hormonları yani doğurganlık ve libido üzerinde olumsuz etki gösteriyor. Çok atletik kadınların menstrual döngülerindeki sorunlar bilinen bir gerçek. Peki ya erkeklerde yoğun sporun üreme sağlığı ve libido üzerine etkisi nedir?

Yapılan araştırmalara göre, yoğun egzersiz yapanlarda azalmış libido ortaya çıkarken; hafif veya orta derecede fiziksel aktivite yapanlarda ise daha yüksek libido düzeyleri gözlendi. Bu da yoğun sporun, fiziksel yorgunluğa ve buna bağlı olarak da düşük testosteron seviyelerine yol açtığını gösteriyor. Ayrıca yüksek sıcaklık da sperme zararlı olduğundan yoğun fiziksel aktivite, sperm sayısını azaltabilirken, orta seviyede yapılacak düzenli egzersizin ise üreme sağlığı açısından faydalı olduğu gözlemleniyor.

Spor sonrası girilen sauna da kısırlığa yol açabiliyor

Vücuttaki yağ oranının yükselmesi testosteron seviyesinde düşmeye sebep olur. Vücutta testosteron hormonu yağ hücrelerini kimyasal formunu değiştirerek östrojene dönüştürmektedir. Aşırı spor yapan erkeklerde kas artışı ile yağ oranındaki azalma kandaki testosteron artışına neden olur. Ancak ağır spor dallarıyla uğraşan erkeklerde testosteron hormonu düzeyi, sperm üretimi ve kalitesinde ciddi oranda düşüş gözlemlenmektedir. Aynı zamanda spor salonlarında her gün saunada zaman geçirilmesi testislerin de olumsuz etkilenmesine neden olabilmektedir.

Steroidin uzun süre kullanımı da zararlı

Birçok sporcu tarafından kullanılan steroidler vücutta testosteron seviyelerinde aşırı artışa neden olarak cinsel fonksiyonlarda ciddi performans artışı gösterir. Fakat uzun vadede kullanımlarda vücuttaki doğal testosteron normalin çok altına düşer ve testislerde küçülmeye sebep olur. Bu nedenle sperm üretimi etkilenerek azalır. İlacın bırakılması söz konusu olur ise ancak 4-6 ay sonra sperm üretimi normal haline dönebilmektedir. Bu durum normal yollarla çocuk sahibi olma oranlarında belirgin düşüşe sebep olmaktadır.

Vitamin desteği üreme kapasitesini artırır

Kullanılacak vitamin-mineral desteği ve bazı antioksidan ilaçlar erkeklerin üreme sağlığına olumlu katkılar sağlar. Doğru ve uygun dozlarda, uzun süre kullanıldığında sperm sayısı ve kalitesinin arttığı gözlenmiştir.







