Beşiktaş'ın Sporting'ten kiraladığı ve beklentilerin altında bir sezon geçirmesi nedeniyle önümüzdeki sezonun kadrosunda düşünülmeyen Abdoulay Diaby'ye bonservisinin bulunduğu Portekiz ekibinden bir şans daha verildi.

Daha önce Sporting'in yeni hocası Ruben Amorim'in Diaby'yi kadroda düşünmediği belirtilmiş ve Belçika ekipleri Club Brugge ile Standard Liege, oyuncunun transferi için devreye girmişlerdi.

Portekiz basınından O Jogo'nun iddiasına göre ise Ruben Amorim, Beşiktaş'ın 5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayacağı Malili oyuncunun performansını görmek istiyor.

Hazırlık döneminde Sporting ile olacak oyuncunun durumuna göre Portekiz ekibi, transfer arayışlarına başlayacak.