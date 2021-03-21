Portekiz ekibi Sporting Lizbon'nun birkaç gün önce profesyonel sözleşmeye imza atan genç futbolbusu Dario Essugo, ilk maçına çıktı.

Sporting Lizbon, Portekiz Ligi'nin 24. haftasında Victoria Guimaraes'i konuk etti. 14 Mart'ta 16 yaşını dolduran Essugo mücadelenin bitimine 6 dakika kala 84. dakikada Joao Mario'nun yerine oyuna girdi. 16 yaşındaki orta saha oyuncusu böylece kulüp tarihinin forma giyen en genç futbolcusu oldu.

Karşılaşma sonrası duygusal anlar yaşayan Dario Essugo, gözyaşlarına boğuldu.

Sahadan Goncalo İnacio'nun 45. dakikada attığı golle 1-0 galip ayrılan Lizbon ekibi, puanını 64'e yükseltti ve en yakın rakibi Porto'nun 10 puan ilerisinde liderliğini sürdürdü.