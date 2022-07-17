İngiliz devi Manchester United'daki geleceği merak konusu olan Cristiano Ronaldo hakkında iddiaların ardı arkası bitmek bilmiyor.

Mirror'ın Portekiz basınında aktardığı habere göre Sporting, Cristiano Ronaldo'yu kiralık olarak kadrosuna katmak için görüşmelerde bulunuyor.

Aracı stadyumda görüntülendi

Bu iddianın gündeme gelmesinin ardından ise aynı gün Portekizli yıldızın otomobili, Sporting'in José Alvalade Stadyumu'nda futbolcular için ayrılmış otoparkta görüntülendi. Ziyaretin amacının ne olduğu henüz belirsizliğini korurken görüntülerin ardından Ronaldo'nun Sporting'e geri dönebileceği iddiaları gündeme oturdu.

(Fotoğraf, Mirror'dan alınmıştır)

İddiaları reddetti

İddiaların gündeme gelmesinin ardından yıldız futbolcu, sosyal medya hesabından Sporting'e transfer olacağına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Kamp kadrosuna alınmadı

Takımının sezon öncesi antrenmanlarına ailevi sebepleri nedeniyle katılmayan Portekizli yıldız, Kırmızı Şeytanlar'ın Tayland'da düzenlenen hazırlık kampının kadrosuna da alınmamıştı.

Avrupa devleri peşinde

Ayrılık haberlerinin gündeme gelmesinin ardından Ronaldo'nun ismi Bayern Münih, Chelsea ve Atletico Madrid gibi Avrupa devleri ile anılmıştı.

Geçtiğimiz sezonun başında Juventus'tan Manchester United'a geri dönen 37 yaşındaki futbolcunun 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Ronaldo, geride bıraktığımız sezon 39 maçta 24 gol ve 3 asistlik performansa imza atmıştı.



