Geride bıraktığımız sezonun devre arasında Trabzonspor ile yollarını ayırdıktan sonra eski takımı Sporting'e dönen Joao Pereira, Portekiz Ligi'nde tarihi bir şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Büyük bir başarıyla sona eren sezonun ardından ise Pereira, futbolculuk kariyerine noktayı koydu.

Futbolculuk kariyerini noktalayan Joao Pereira, antrenör olarak Sporting bünyesinde kaldı. Avrupa'nın en önemli altyapılarından birine sahip olan Sporting'de Joao Pereira, 23 yaş altı takımının teknik ekibine dahil edildi.

Yeni görevinin kendisi için heyecan verici olduğunu dile getiren Joao Pereira, 2020-21 sezonunda Filipe Pedro yönetimindeki Sporting 23 Yaş Altı Takımı'nda görev alacak.