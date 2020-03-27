Beşiktaş'ın Portekiz ekibi Sporting'ten kiraladığı Abdoulay Diaby, Siyah-Beyazlılar'da forma giydiği süreçte beklentileri karşılayamadı.

Diaby için kötü haber ise bonservisinin olduğu Sporting'ten geldi. A Bola'nın haberine göre Portekiz ekibinin yeni hocası Ruben Amorim, yeni sezonda Diaby'yi kadroda düşünmüyor.

Sporting, 2018'in yaz transfer döneminde Diaby için Club Brugge'e 4.5 milyon euro transfer bedeli ödemişti.