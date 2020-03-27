Sporting'de Diaby için karar verildi
Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen ve henüz beklentileri karşılayamayan Abdoulay Diaby için bonservisinin bulunduğu Sporting'in yeni hocası Ruben Amorim kararını verdi. Diaby'nin yeni sezonda Sporting kadrosunda yer alamayacağı belirtildi.
Beşiktaş'ın Portekiz ekibi Sporting'ten kiraladığı Abdoulay Diaby, Siyah-Beyazlılar'da forma giydiği süreçte beklentileri karşılayamadı.
Diaby için kötü haber ise bonservisinin olduğu Sporting'ten geldi. A Bola'nın haberine göre Portekiz ekibinin yeni hocası Ruben Amorim, yeni sezonda Diaby'yi kadroda düşünmüyor.
Sporting, 2018'in yaz transfer döneminde Diaby için Club Brugge'e 4.5 milyon euro transfer bedeli ödemişti.