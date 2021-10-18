Şampiyonlar Ligi'nde yarın akşam Beşiktaş ’a konuk olacak Sporting, maç öncesindeki son idmanını bugün saat 19.00’da Vodafone Park’ta gerçekleştirecek. Sporting'de teknik direktör Ruben Amorim ve bir futbolcu, antrenman öncesinde saat 18.15’te basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayacak. Sonrasında takım hazırlıklarını tamamlayıp kampa girecek ve maç saatini beklemeye başlayacak.



