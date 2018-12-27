Sporting Slimani’yi istiyor

Fenerbahçe, büyük hayal kırıklığı yaşatan İslam Slimani’nin kiralık sözleşmesini fesh etmek istese de Leicester buna yanaşmamıştı.

Portekiz’den Sarı-Lacivertliler’i heyecanlandıracak bir haber geldi. Sporting Lizbon’un, eski forveti Slimani’ye talip olduğu öğrenildi.

Portekiz ekibinin, Cezayirli oyuncunun menaceriyle temas kurduğu kaydedildi.

30 yaşındaki futbolcuya kapıları tamamen kapatan Leicester’ın, Fenerbahçe ile Sporting’in kendi aralarında anlaşması halinde bu transfere engel olmayacağı kaydedildi.