Sporting maçı öncesi flaş olay! 3 Beşiktaşlı taraftar hastaneye kaldırıldı
Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. maçında, Beşiktaş Portekiz ekibi Sporting ile karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesi iki takım taraftarları arasında istenmeyen olaylar yaşandı. 3 Beşiktaşlı taraftar çıkan olaylar nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. hafta maçında karşı karşıya gelen Sporting ile Beşiktaş takımlarının taraftarları arasında karşılaşma öncesi olaylar çıktı.
Mais Futebol'da yer alan habere göre karşılaşma öncesi iki takım taraftarları arasında kavga çıktı. Olaylar sırasında yaralanan 3 Beşiktaşlı taraftar hastaneye kaldırıldı.
Lizbon Emniyet Müdürlüğü, Lizbon'dan 10, Beşiktaş'tan 16 taraftarın kavgaya katıldığını açıkladı.
(Not: Görsel, Mais Futebol'dan alınmıştır)