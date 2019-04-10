Sporting Lizbon kulübü, altyapısından yetiştirdiği Cristiano Ronaldo'yu onurlandırmaya hazırlanıyor. Portekiz basınında çıkan haberlerde Juventus'un 33 yaşındaki dünyaca ünlü yıldızının adının Lizbon ekibinin stadına verileceği duyuruldu.

O Jogo gazetesinin okuyucularıyla paylaştığı özel habere göre mevcut ismi Jose Alvalade olan stadyuma Ronaldo'nun da adının ekleneceği belirtilirken yeni isim olasılıkları arasında Jose Alvalade CR7'nin de olduğu kaydedildi. Sporting kulübünün bu hamleyle kendisine yeni bir gelir kaynağı yaratmak istediği belirtiliyor.

2003 yılında açılan Alvalade Stadı'nda hiç maça çıkmayan Portekizli süperstar, bununla birlikte Sporting'in Manchester United'la oynadığı stadyumun açılış maçında forma giyme şansı bulmuştu. Yıldız isim, altyapısından yetiştiği kulüpte 1 yıl forma giydikten sonra 2003 yazında United'a transfer olmuştu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler