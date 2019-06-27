Sivasspor’da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay’ın raporu doğrultusunda görüşmelerini sürdüren ve bu doğrultuda kaleci Samassa, sağ bek Gaiano, ve Ümraniyespor’un stoperi Appindangoye’yi renklerine bağlayan Kırmızı- Beyazlılar, asıl bombayı Portekiz’den patlatmaya hazırlanıyor. İç Anadolu ekibi, Sporting Lizbon’un 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Miguel Luis’i kiralamak üzere. Portekiz Milli Takımı’nın U21 kadrosunda vazgeçilmez isimlerden biri olan, geride kalan sezonda Portekiz Ligi’nde de 8 maçta şans bulan genç futbolcu için kulüpler arasında el sıkışıldığı öğrenildi. Oyuncuyla yapılan görüşmelerdeki pürüzlerin de giderilmesinin ardından tarafların el sıkışmasına kesin gözle bakılıyor.

Emre Kılınç’a vize yok

Bu arada Sivasspor’un geçen sezona performansıyla damga vuran isimlerinden Emre Kılınç’ın adı birçok takımla anılıyordu. Beşiktaş başta olmak üzere Avrupa’dan da talipleri olan futbolcuyla ilgili menacerler dışında resmi teklif gelmediği belirtildi. Bu nedenle Emre için resmi teklif gelene kadar kapıların kapatıldığı öğrenildi.

Konya’dan Yatabare’ye engel

Konyaspor’un tecrübeli golcüsü Mustapha Yatabare, bu sezon 29 maçta 5 kez rakip fileleri havalandırarak beklentilerin oldukça altında kalmıştı. Bunun üzerine gelecek sezon teknik direktör Aykut Kocaman’ın kadroda düşünmediği isimlerden biri olan Malili futbolcu için Sivasspor devreye girmişti. Ancak Yeşil-Beyazlılar’ın kulüpten 350 bin Euro alacağı bulunan 33 yaşındaki futbolcu için Yiğidolar’a, “Bu parayı siz ödeyin, Yatabare’yi alın” önerisini sunduğu öğrenildi. Bu gelişmelerin ardından da görüşmeler çıkmaza girerken, iki kulübün orta yol bulmaya çalıştığı bildirildi.