Trabzonspor'un 'altın çocuğu' Abdülkadir Ömür ile ilgili flaş bir gerçeği 21 yaşındaki futbolcunun menajeri Necdet Ergezen açıkladı. Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Ergezen, geçtiğimiz sezon Sporting Lizbon ve başka bir Avrupa kulübünün Abdülkadir için Trabzonspor'a 20 milyon Euro'luk teklifte bulunduğunu vurguladı.

20 milyon Euro'nun üzerinde paralardan bahsediliyordu...

21 yaşındaki orta sahanın müthiş bir çalışma örneği gösterek sakatlığını atlattığını ifade eden Ergezer, ''Abdülkadir Ömür, müthiş bir çalışma örneği gösterdi. Neredeyse 3 ay günde 3 antrenman yaptı. Tedavisini hiç aksatmadan sürdürdü. 1999 doğumlu bir oyuncu. En önemlisi sezonu oynayarak bitirdi. A Milli Takım'da oynayıp, iyi anılar bitiktireceğine inanıyorum. Sakatlık olmasaydı, bugün transferi için 20 milyon Euro'nun üzerinde paralardan bahsediliyor olurdu. Geçen sezon Sporting Lizbon, zaten Trabzonspor'a 20 milyon Euro teklif etti. Başka bir Avrupa kulübü de aynı teklifte bulundu'' diye konuştu.

EURO 2020 hayali gerçek oldu

Abdülkadir Ömür'ün 19 Ocak’taki Konya maçında ayak bileği kırılmış, ‘sezonu kapattı’ yorumları yapılmıştı. Ancak genç yıldız beklenenden çok erken sahalara döndü, 3 ay sonra ilk maçına çıktı. 35. haftadaki Hatayspor karşılaşmasında görev alan Abdülkadir, devamındaki 5 maçta da süre buldu. İlk 11’de çıktığı Antalyaspor mücadelesinde ise gol attı. Ve A Milli Takım’ın hocası Şenol Güneş, dün EURO 2020 için açıkladığı geniş kadroya Abdülkadir’i de aldı. 21 yaşındaki yıldız aylar önce “En büyük hayalim” dediği hedefine ulaştı.











