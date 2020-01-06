Sporting Lizbon - Porto maç sonucu: 1-2

Portekiz Ligi'ndeki dev maçta UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda mücadele edecek temsilcimiz Medipol Başakşehir'in rakibi Sporting Lizbon, Porto’ya 2-1 mağlup oldu.

06 Ocak 2020, Pazartesi 02:41
- A +
Sporting Lizbon - Porto maç sonucu: 1-2

Medipol Başakşehir’in UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi Sporting Lizbon, Portekiz Premier Lig’de Porto’ya 2-1 yenildi.

Portekiz liginin 15. haftası, puan tablosunun 2. basamağındaki Porto ile 3. sıradaki Sporting Lizbon’u karşı karşıya getirdi.

Misafir ekip Porto, başkent Lizbon’daki Jose Alvalade Stadı’ndan oynanan mücadeleyi, Marega’nın 6 ve Soares’in 73. dakikadaki golleriyle 2-1 kazandı. Sporting Lizbon’un golünü ise 44. dakikada Acuna kaydetti.

Porto puanını 38’e çıkarırken, 26 puanda kalan Sporting Lizbon, lider Benfica’nın 16 puan gerisine düştü.

Medipol Başakşehir, 20 Şubat’taki Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Sporting Lizbon’a konuk olacak.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...