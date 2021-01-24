Sporting Lizbon - Braga maç sonucu: 1-0

Portekiz Lig Kupası final maçında Sporting ile Braga karşı karşıya geldi. Maçta rakibini 1-0 mağlup eden Sporting üçüncü kez kupanın sahibi oldu.

Magalhaes Pessoa'daki karşılaşmanın ilk yarısı az rastlanan bir ana sahne oldu. İki takımın teknik direktörleri Ruben Amorim ve Carlos Carvalhal yaşadıkları tartışma sonrası maçın hakemi tarafından kırmızı kartla tribüne gönderildi.

Sporting'e kupayı getiren gol 41. dakikada Pedro Porro'dan geldi. Sporting'de Pedro Gonçalves 90+5'te kırmızı kart gördü.

14 haftası geride kalan Portekiz Premier Ligi'nde Sporting 36 puanla namağlup lider, Braga ise 27 puanla dördüncü sırada yer alıyor.

(Ntv Spor)