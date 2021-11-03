Beşiktaş , Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. maçında Portekiz devi Sporting Lizbon'a konuk oluyor. Beşiktaş grubundaki ilk maçında Borussia Dortmund’a 2-1, Ajax’a 2-0, Sporting Lizbon’a da 4-1 mağlup oldu. İlk karşılaşmasında Ajax’a 5-1 yenilen Portekiz ekibi ise Borussia Dortmund’a 1-0 kaybetti. 3'te 0'la Portekiz'e gelen Kara Kartal, zorlu maçtan galibiyetle ayrılıp Avrupa Ligi’ne gitme iddiasını sürdürmek istiyor. 20 kişilik kafileyle Portekiz’e giden siyah-beyazlı ekipte, sakatlıkları bulunan Domagoj Vida, Georges-Kevin N’Koudou, Michy Batshuayi, Miralem Pjanic ve Valentin Rosier de kadroya dahil edilmedi.

Sporting Lizbon-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün oynanacak Sporting-Beşiktaş maçını Rus hakem Sergei Karasev yönetecek. TSİ 23.00’te başlayacak ve Exxen'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Sporting Lizbon-Beşiktaş 11'ler:

Sporting Lizbon (Muhtemel): Adan, Reis, Feddal, Coates, Inacio, Palhinha, Luiz, Sarabia, Porro, Goncalves, Paulinho

Beşiktaş: Ersin, Necip, Welinton, Montero, Rıdvan, Mehmet Topal, Josef, Atiba, Ghezzal, Kenan, Larin

Sergen Yalçın, Beşiktaş’ın başında Avrupa’da ilk peşinde

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. maçında Portekiz’in Sporting Lizbon ekibiyle karşılaşacak Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın, takımının başında ilk Avrupa galibiyetini yaşamak için sahada yer alacak. Siyah-beyazlı takımı geçen sezon şampiyonluğa taşıyan Yalçın, efsanesi olduğu kulüpte henüz Avrupa galibiyeti sevinci yaşayamadı. Beşiktaş , Yalçın yönetiminde Avrupa kupalarındaki 5 maçta bir beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Siyah-beyazlı takım, geçen sezonun başında UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turunda PAOK’a deplasmanda 3-1 mağlup oldu. Bu yenilginin ardından Avrupa Ligi’nde yine eleme turuna çıkan Beşiktaş, Portekiz’in Rio Ave takımıyla eşleşti. İstanbul’daki karşılaşmanın normal ve uzatma süresi 1-1 berabere biterken, penaltılarda 4-2 rakibinin gerisinde kalan Beşiktaş Avrupa’dan elendi.

Sahne sırası Alex Teixeira’da

Kara Kartal’ın Brezilyalı süperstarı Alex Teixeira; Miralem Pjanic ve Michy Batshuayi’nin yokluğunda takımın en önemli ismi olarak Sporting karşısına çıkacak. Sambacı, hücum hattında görev yapacak Kenan Karaman ve Cyle Larin ikilisini orta saha hattından destekleyecek. Teknik ekipten sık sık rakip kaleye şut emri alan Teixeira, duran toplarda da meşin yuvarlağın başında olacak. Alex’le birlikte Rachid Ghezzal da Şampiyonlar Ligi C Grubu’nda takımın kaderini belirleyecek mücadelede ceza alanına yakın oynayıp skor yaratma peşinde olacak.

Cyle Larin görev başına!

Kara Kartal’ın Kanadalı yıldızı Cyle Larin, geçen sezon ortaya koyduğu etkili futbolla Beşiktaş ’a çifte şampiyonluk için önemli katkı yapmıştı. Tecrübeli futbolcu, bu dönem ise beklenen görüntünün uzağında bir form grafiği sergiledi. Galatasaray derbisinde attığı 2 golle takıma galibiyeti getirerek yıldızını parlatsa da Hatay karşısındaki oyunuyla yine beklentilerin altında kalan Larin, yarın gece Sporting’le oynanacak karşılaşmada takımın en önemli hücum silahı olacak. Michy Batshuayi’nin sakatlığı, Güven Yalçın’ın da Avrupa listesinde olmaması sebebiyle hücum hattındaki yük, Larin’in üzerinde olacak.

Sebastian Coates’e bu kez dikkat!

Devler Ligi’nde İstanbul’da oynanan ve 4-1 sona eren Sporting mücadelesinde Sebastian Coates, korner organizasyonundan 2 gol bulmuştu. Ek olarak benzer pozisyonda bir de penaltıya sebebiyet veren Siyah-Beyazlılar’ın bu kez Arjantinli stopere dikkat etmesi bekleniyor. Ligde geçen hafta oynanan Vitoira mücadelesinde yine aynı duran top organizasyonundan golünü atan Coates, formda bir şekilde Beşiktaş’ın karşısına çıkacak.

Gözler 14. zaferde!

Beşiktaş, Sporting Lizbon karşılaşmasıyla Şampiyonlar Ligi’nde 48. mücadelesini yapacak. Avrupa’nın en büyük futbol organizasyonunda 8. kez mücadele eden Siyah-Beyazlı takım, yaptığı 47 karşılaşmada rakiplerine 13 kez üstünlük kurdu. 9 maçta berabere kalan Beşiktaş, 25 karşılaşmada ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Kartal, bu akşam Sporting’i yenip zafer sayısını 14’e çıkarmak istiyor.