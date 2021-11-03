Şampiyonlar Ligi’nde çıktığı ilk 3 maçı kaybeden Beşiktaş , en azından grubu 3. bitirip Avrupa Ligi’ne gitme iddiasını sürdürmek için Sporting deplasmanında şeytanın bacağını kırmak istiyor. Ancak Kartal’ın işi kolay olmayacak; zorlu mücadelede Pjanic, Batshuayi, Vida, Rosier, N’Koudou ve Güven forma giyemeyiyor. Kara Kartal, Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon henüz galibiyet elde edemedi. Takım, bundan dolayı önemli bir gelirden de oldu! Galibiyet başına grup aşamalarında 2.8 milyon Euro (31 milyon TL) kazanılan bir dönemde henüz bu pastadan payını alamayan Siyah- Beyazlılar, kazanıp bu miktarı kasasına koymak istiyor.

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Sporting Lizbon-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün oynanacak Sporting-Beşiktaş maçını Rus hakem Sergei Karasev yönetecek. TSİ 23.00’te başlayacak ve Exxen'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Sporting Lizbon-Beşiktaş maçı şifresiz nasıl izlenir? (Bjk Sporting şifresiz)

Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş, C Grubu 4. maçında Sporting ile kozlarını paylaşırken zorlu karşılaşma Exxen'den naklen yayınlanıyor. Sporting Lizbon-Beşiktaş maçını şifresiz olarak izlemek isteyen futbolseverler, dev maçı Azerbaycan kanalı olan CBC Sport'tan naklen takip edebilir.

Sporting Lizbon-Beşiktaş 11'ler:

Sporting Lizbon: Adan, Feddal, Coates, Inacio, Palhinha, Nunes, Porro, Reis, Sarabia, Gonçalves, Paulinho

Beşiktaş: Ersin, Necip, Welinton, Montero, Rıdvan, Mehmet Topal, Josef, Atiba, Ghezzal, Kenan, Larin

Beşiktaş'ta 6 eksik

Portekiz’e 20 kişilik kafileyle giden Siyah-Beyazlı ekipte, sakatlıkları bulunan Domagoj Vida, Georges-Kevin N’Koudou, Michy Batshuayi, Miralem Pjanic ve Valentin Rosier de kadroya dahil edilmedi. Ek olarak ismi Şampiyonlar Ligi listesine dahil edilmeyen Güven Yalçın da Kara Kartal’ın bu geceki zorlu mücadelesinde süre alamayacak. Sakatlar ve Güven’le birlikte eksik sayısı 6’yı buldu.

Sporting Lizbon-Beşiktaş maçını şifresiz ve canlı vermesi beklenen yabancı kanallar

Arena Sport 1, Arena Sport Serbia, Arena Sport Croatia, beIN Connect France, beIN Connect France 2, beIN Sports English, Blue Sport Liver, BT Sport 1, DAZN 1, Cosmote Sport 2, Nova Sport 3, Sky Sport Premium 1, Sky Sport 253, Sky Sport 3 Austria, Sky Sport 1 Hungary, TSN Malta 7, TV2 Sport Premium, Ziggo Sport

Beşiktaş son dönemde Avrupa'da istediğini bulamadı

Sporting Lizbon ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş, Avrupa kupalarında son dönemde galibiyet almakta zorlandı. Siyah-beyazlı ekip son 4 sezonda 16 Avrupa kupası maçına çıkarken, bunların sadece ikisini kazanabildi. Söz konusu 16 maçta rakipleriyle 2 defa berabere kalan Beşiktaş , 12 mücadeleyi ise mağlubiyetle tamamladı. 2018-2019 sezonunda Şenol Güneş yönetiminde UEFA Avrupa Ligi elemelerinde 6 maçta 4 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle gruplara kalan siyah-beyazlı takım, grubun ilk maçında da Sarpsborg'u 3-1 yendi.

Beşiktaş, 3-1'lik Sarpsborg galibiyetinin ardından çıktığı 15 maçta ise istediğini elde edemedi. Güneş yönetimindeki Malmö (0-2, 0-1) ve Genk (2-4, 1-1) maçlarını kazanamadan tamamlayan Beşiktaş, grubun son maçında Sarpsborg'u bu kez 3-2 yendi.

Abdullah Avcı'nın teknik direktörlüğünde 2018-2019 sezonunda yine UEFA Avrupa Ligi gruplarında mücadele eden Beşiktaş, sadece Sloven Bratislava'ya 2-1 üstünlük kurabildi. Diğer Sloven Bratislava maçını 4-2 mağlubiyetle tamamlayan siyah-beyazlı ekip, Wolverhampton (0-1, 0-4) ve Braga (1-2, 1-3) maçlarından mağlubiyetle ayrıldı.

Son 2 sezonda gidişat daha kötü

Beşiktaş'ın Avrupa'daki düşüşü son 2 sezonda daha da hızlandı. Siyah-beyazlı ekip, Sergen Yalçın ile geçen sezonki iki Avrupa kupası maçında PAOK'A 3-1 yenilirken, Rio Ave ile 1-1 berabere kaldı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Beşiktaş, şu ana kadar umduğunu bulamadı. Siyah-beyazlılar, Yalçın'ın teknik direktörlüğünde bu sezonki Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Borussia Dortmun'a 2-1, Ajax'a 2-0 ve Sporting Lizbon'a da 4-1 mağlup oldu.

Savunmada sıkıntı yaşadı

Beşiktaş, bu 16 maçta kötü savunmasıyla dikkati çekti. Söz konusu maçlarda 16 gol atan siyah-beyazlı ekip, rakiplerinin 37 golüne engel olamadı.