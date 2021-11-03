Sporting Lizbon-Beşiktaş maçı (CANLI) BJK Sporting canlı takip

Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş , C Grubu 4. maçında Sporting Lizbon'a konuk oluyor. Borussia Dortmund’a 2-1, Ajax’a 2-0, Sporting Lizbon’a da 4-1 mağlup olan Sergen Yalçın yönetimindeki Kara Kartal, Avrupa Ligi’ne gitme iddiasını sürdürmek için Sporting deplasmanında şeytanın bacağını kırmak istiyor. Grubunda oynadığı 3 maçı da kaybeden ve henüz puanı bulunmayan Beşiktaş, son sırada yer alıyor. Ajax’a 5-1, Borussia Dortmund’a 1-0 kaybeden ve tek galibiyetini Beşiktaş karşısında 4-1’lik skorla alan Sporting ise 3. basamakta bulunuyor. Exxen'den naklen yayınlanan ve Rus hakem Sergei Karasev'in yönettiği 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.

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MAÇTAN DAKİKALAR:

9' Sporting gole çok yaklaştı. Gonçalves'in uzun pasına hareketlenen Sarabia, sol çaprazda buluştuğu topu bekletmeden arka direğe gönderdi. Paulinho'nun gelişine attığı şutta top direkten oyun alanına geri döndü.

10' Ev sahibi, yine çok tehlikeli geldi. Bir önceki pozisyonda olduğu gibi Sarabia, soldan ortasını yaptı. Paulinho'nun dar açıdan yaptığı vuruşta Ersin Destanoğlu, ayaklarıyla topu çelmeyi başardı.

14' Beşiktaş, ilk net pozisyonunu Larin'le yakaladı. Sağ kanatta topla buluşan Necip, ceza sahası içerisine uzun bir orta yaptı. Josef'in tek pasına gelişine sert bir vuruş yapan Kanadalı forvet, kaleci Adan'ı geçemedi.

17' Sporting Lizbon'da sakatlanan Pedro Porro'nun yerine Ricardo Esgaio oyuna dahil oldu.

27' Atiba'nın ceza sahası dışından attığı şutta top kaleci Adan'da kaldı.

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Sporting Lizbon-Beşiktaş 11'ler:

Sporting Lizbon: Adan, Feddal, Coates, Inacio, Reis, Palhinha, Matheus, Porro, Gonçalves, Sarabia, Paulinho

Beşiktaş: Ersin, Necip, Welinton, Montero, Rıdvan, Mehmet Topal, Josef, Atiba, Ghezzal, Kenan, Larin

Yedekler: Mert, Salih, Oğuzhan, Gökhan, Can, Nsakala, Serdar, Umut, Teixeira

Beşiktaş'ta 6 eksik

Portekiz’e 20 kişilik kafileyle giden Siyah-Beyazlı ekipte, sakatlıkları bulunan Domagoj Vida, Georges-Kevin N’Koudou, Michy Batshuayi, Miralem Pjanic ve Valentin Rosier de kadroya dahil edilmedi. Ek olarak ismi Şampiyonlar Ligi listesine dahil edilmeyen Güven Yalçın da Kara Kartal’ın bu geceki zorlu mücadelesinde süre alamayacak. Sakatlar ve Güven’le birlikte eksik sayısı 6’yı buldu.

Tek galibiyete 31 milyon TL

Kara Kartal, Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon henüz galibiyet elde edemedi. Takım, bundan dolayı önemli bir gelirden de oldu! Galibiyet başına grup aşamalarında 2.8 milyon Euro (31 milyon TL) kazanılan bir dönemde henüz bu pastadan payını alamayan Siyah- Beyazlılar, kazanıp bu miktarı kasasına koymak istiyor. Yönetim, bu maçın kazanılması halinde bu miktarın yarısını takıma prim olarak dağıtmayı planlıyor.