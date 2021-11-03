UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. maçında temsilcimiz Beşiktaş , Sporting Lizbon deplasmanında... Gruptaki ilk 3 mücadelesinde 0 puan toplayan Kara Kartal’da teknik direktör Sergen Yalçın, rakiplerini Portekiz’de devirip üçüncülük şanslarını son haftalara taşımayı planlıyor. Gruptaki ilk 3 maçından puansız ayrılan Kartal, Sporting karşısından puansız dönerse kalan grup mücadeleleri formalite karşılaşmasına dönecek. Sahadan 1 puanla ayrılmak bile Beşiktaş’ın üçüncülük umutlarını oldukça zora sokacak.

Sporting Lizbon-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün oynanacak Sporting-Beşiktaş maçını Rus hakem Sergei Karasev yönetecek. TSİ 23.00’te başlayacak ve Exxen'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Sporting Lizbon-Beşiktaş 11'ler:

Sporting Lizbon (Muhtemel): Adan, Reis, Feddal, Coates, Inacio, Palhinha, Luiz, Sarabia, Porro, Goncalves, Paulinho

Beşiktaş: Ersin, Necip, Welinton, Montero, Rıdvan, Mehmet Topal, Josef, Atiba, Ghezzal, Kenan, Larin

Beşiktaş'ta 6 eksik

Portekiz’e 20 kişilik kafileyle giden Siyah-Beyazlı ekipte, sakatlıkları bulunan Domagoj Vida, Georges-Kevin N’Koudou, Michy Batshuayi, Miralem Pjanic ve Valentin Rosier de kadroya dahil edilmedi. Ek olarak ismi Şampiyonlar Ligi listesine dahil edilmeyen Güven Yalçın da Kara Kartal’ın bu geceki zorlu mücadelesinde süre alamayacak. Sakatlar ve Güven’le birlikte eksik sayısı 6’yı buldu.

Sebastian Coates’e bu kez dikkat!

Devler Ligi’nde İstanbul’da oynanan ve 4-1 sona eren Sporting mücadelesinde Sebastian Coates, korner organizasyonundan 2 gol bulmuştu. Ek olarak benzer pozisyonda bir de penaltıya sebebiyet veren Siyah-Beyazlılar’ın bu kez Arjantinli stopere dikkat etmesi bekleniyor. Ligde geçen hafta oynanan Vitoira mücadelesinde yine aynı duran top organizasyonundan golünü atan Coates, formda bir şekilde Beşiktaş’ın karşısına çıkacak.

Galibiyet primi 2.8 milyon Euro

Beşiktaş için Sporting mücadelesi, sıradan bir maçtan fazla önem arz ediyor. Ülke puanı olarak oldukça sıkıntı yaşadığımız dönemde Kara Kartal, Portekiz’den galibiyetle dönerse Türkiye’ye bu anlamda önemli bir katkı yapmış olacak. İkinci olarak işin maddi boyutu da var... Siyah-Beyazlılar, eğer Sporting’i yenerse galibiyet primi olarak kasasına 2.8 milyon Euro girmiş olacak.

Lig ve Avrupa’daki kayıpların ardından Galatasaray galibiyetiyle morallenen Sergen Yalçın’ın öğrencileri, Hatayspor mağlubiyeti sonrasında tekrar üzülmüştü. Ek olarak zorlu deplasmanda Michy Batshuayi ve Valentin Rosier’in de sakatlanması sonrasında bu 2 isimden Portekiz’de yararlanamayacak olan Siyah-Beyazlılar’da moraller daha da bozulmuştu. Portekiz Ligi’nde haftayı 1-0’lık Vitoria galibiyetiyle kapatıp zorlu maça keyifli bir şekilde çıkacak olan Sporting karşısında yaşanacak puan kaybı, Beşiktaş’ta işleri daha da kötü hale getirecek.

Avrupa arenasında 228. randevu

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu’nda Portekiz’in Sporting Lizbon takımına konuk olacak Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 228. mücadelesine çıkacak. Siyah-Beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 227 maçta rakiplerine 84 kez üstünlük kurdu. 96 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 47 mücadeleden berabere ayrıldı.

Gözler 14. zaferde!

Beşiktaş, Sporting Lizbon karşılaşmasıyla Şampiyonlar Ligi’nde 48. mücadelesini yapacak. Avrupa’nın en büyük futbol organizasyonunda 8. kez mücadele eden Siyah-Beyazlı takım, yaptığı 47 karşılaşmada rakiplerine 13 kez üstünlük kurdu. 9 maçta berabere kalan Beşiktaş, 25 karşılaşmada ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Kartal, bu akşam Sporting’i yenip zafer sayısını 14’e çıkarmak istiyor.