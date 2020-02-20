Sporting, sakatlıklığı bulunan Luiz Phellype ile Manchester United'a sattığı Bruno Fernandes'i UEFA listesinden çıkarttı ve Slovan Bratislava'dan 6 milyon euro bedelle transfer edilen Andraz Sporar'ı maç kadrosuna ekledi. Portekiz ekibinin as kalecisi Renan Ribeiro cezalı, cezası olmasaydı da sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecekti. Tecrübeli savunmacı Jeremy Mathieu'nun da geri dönüş tarihi belli değil, rövanşa bile yetişemeyebilir. Bruno Fernandes'in gidişi sonrası 3 lig maçına çıktılar ve sadece 1 kez kazanabildiler. Teknik patron Silas'ın hala takıma uygun formasyonu bulamadığını, yıldız ismin yokluğunu oldukça hissettiklerini söyleyebiliriz.

Başakşehir ise sözleşmesini feshettiği Arda Turan'ın yerine Gökhan İnler'i UEFA kadrosuna ekledi. Mehmet Topal'ın hafif bir sakatlığı var, orta alanda Mahmut Tekdemir ve İrfan Can Kahveci'nin oynaması bekleniyor. Süper Lig'de Crivelli ve Demba Ba'yı en ileride, kanatlarda ise Elia ve Visca'yı izliyorduk. Eleme maçı olduğu için Teknik Direktör Okan Buruk hücum opsiyonlarını revize edebilir, orta alanı biraz daha kalabalıklaştırabilir.

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ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Süper Lig'de oynadığı son 4 maçın 3'ünde 2.5 gol barajı geçilmeyen Başakşehir'in, Avrupa Ligi gruplarında oynadığı son 3 maç ise 2.5 ÜST bitmişti.

- Sporting'in oynadığı son 6 resmi maçın 4'ünde "2-3 GOL" tercihi kazandırdı.

- Sporting'in Manchester United'a sattığı Bruno Fernandes, Portekiz ekibinin grup aşamasında attığı 11 golün 8'ine imza atmıştı. (5 gol - 3 asist)

- Başakşehir'de ise gözler İrfan Can Kahveci ve Enzo Crivelli üzerinde olacak! Fransız forvet grup aşamasında temsilcimizin attığı 7 golün 4'üne katkı (3 gol - 1 asist) vermişti. Milli oyuncumuz İrfan Can ise 2 gol attı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Avrupa Ligi mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih, Sporting galibiyeti!

Üyelerin yaklaşık %52'si Portekiz ekibinin ilk maçı kazanacağını düşünüyor.

%12'lik kesim de "3.5 ALT" tercihine yönelmiş durumda...

MİSLİ.COM YORUMCUSU ESAT SOYDABİRCAN'IN TERCİHİ...

Temsilcimiz Başakşehir, Portekiz'de zorlu bir maça çıkacak. Geçtiğimiz hafta sonunda ligde Beşiktaş'ı yenerek moral buldular, bulundukları gruptan da lider olarak tur atlayınca büyük sükse yapmışlardı.

Sporting sahasında favori olsa da Başakşehir'in Avrupa motivasyonu çok farklı! "2-3 GOL" aralığında bir maç bekliyorum.



