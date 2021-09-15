Sporting Lizbon-Ajax Şampiyonlar Ligi maçı (CANLI)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. C Grubu'nun ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş , Borussia Dortmund'u konuk etti ve sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Grubun diğer maçında ise Sporting Lizbon ile Ajax kozlarını paylaşıyor. Lizbon'da Pedro, Inacio, Tomas, Ajax'ta ise Stekelenburg, Kudus, Klaiber, Labyad, Gorter ve Klaassen sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda yer almayan isimler. Kendi liglerinde kaybetmeyen iki takım da Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başlamayı hedefliyor.

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Sporting Lizbon-Ajax maçı hangi kanalda?

Jose Alvalade'de oynanan Sporting Lizbon-Ajax maçını İspanyol hakem Sanchez Martinez yönetiyor. TSİ 22.00'de başlayan ve Exxen'den naklen yayınlanan karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçlarının programı şöyle:

14 Eylül Salı:

19.45 Young Boys (İsviçre) 2-1 Manchester United (İngiltere) (Exxen)

19.45 Sevilla (İspanya) 1-1 Salzburg (Avusturya) (Exxen)

22.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) 0-0 Benfica (Portekiz) (Exxen)

22.00 Barcelona (İspanya) 0-3 Bayern Münih (Almanya (Exxen)

22.00 Villarreal (İspanya) 2-2 Atalanta (İtalya) (Exxen)

22.00 Lille (Fransa) 0-0 Wolfsburg (Almanya) (Exxen)

22.00 Malmö (İsveç) 0-3 Juventus (İtalya) (Exxen)

22.00 Chelsea (İngiltere) 1-0 Zenit (Rusya) (Exxen)

15 Eylül Çarşamba:

19.45 Beşiktaş - Borussia Dortmund (Almanya) (Exxen)

19.45 Sheriff (Moldova) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna) (Exxen)

22.00 Club Brugge (Belçika) - Paris Saint-Germain (Fransa) (Exxen)

22.00 Manchester City (İngiltere) -Leipzig (Almanya) (Exxen)

22.00 Atletico Madrid (İspanya) - Porto (Portekiz) (Exxen)

22.00 Liverpool (İngiltere) - Milan (İtalya) (Exxen)

22.00 Sporting Lizbon (Portekiz) - Ajax (Hollanda) (Exxen)

22.00 Inter (İtalya) - Real Madrid (İspanya) (Exxen)