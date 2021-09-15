UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. C Grubu'nun ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş , Borussia Dortmund'u konuk edecek. Grubun diğer maçında ise Sporting Lizbon ile Ajax kozlarını paylaşacak. Lizbon'da Pedro, Inacio, Tomas, Ajax'ta ise Stekelenburg, Kudus, Klaiber, Labyad, Gorter ve Klaassen sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda yer almayacak isimler. Kendi liglerinde kaybetmeyen iki takım da Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başlamayı hedefliyor.

Sporting Lizbon-Ajax maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Jose Alvalade'de oynanacak Sporting Lizbon-Ajax maçını İspanyol hakem Sanchez Martinez yönetecek. TSİ 22.00'de başlayacak ve Exxen'den naklen yayınlanacak karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçlarının programı şöyle:

14 Eylül Salı:

19.45 Young Boys (İsviçre) 2-1 Manchester United (İngiltere) (Exxen)

19.45 Sevilla (İspanya) 1-1 Salzburg (Avusturya) (Exxen)

22.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) 0-0 Benfica (Portekiz) (Exxen)

22.00 Barcelona (İspanya) 0-3 Bayern Münih (Almanya (Exxen)

22.00 Villarreal (İspanya) 2-2 Atalanta (İtalya) (Exxen)

22.00 Lille (Fransa) 0-0 Wolfsburg (Almanya) (Exxen)

22.00 Malmö (İsveç) 0-3 Juventus (İtalya) (Exxen)

22.00 Chelsea (İngiltere) 1-0 Zenit (Rusya) (Exxen)

15 Eylül Çarşamba:

19.45 Beşiktaş - Borussia Dortmund (Almanya) (Exxen)

19.45 Sheriff (Moldova) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna) (Exxen)

22.00 Club Brugge (Belçika) - Paris Saint-Germain (Fransa) (Exxen)

22.00 Manchester City (İngiltere) -Leipzig (Almanya) (Exxen)

22.00 Atletico Madrid (İspanya) - Porto (Portekiz) (Exxen)

22.00 Liverpool (İngiltere) - Milan (İtalya) (Exxen)

22.00 Sporting Lizbon (Portekiz) - Ajax (Hollanda) (Exxen)

22.00 Inter (İtalya) - Real Madrid (İspanya) (Exxen)