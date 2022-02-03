Sporting, Islam Slimani transferini resmen açıkladı

Portekiz ekiplerinden Sporting, Lyon ile sözleşmesini fesheden eski futbolcusu Islam Slimani'yi kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Cezayirli golcü ile 2023 yılına kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Transferi hakkında konuşan Slimani, "Taraftarlar beni sevdiği için ve kulüp beni sevdiği için geri dönüyorum. Benim için futboldaki en önemli şey bu. Sporting'i ve taraftarları özledim. Bu nedenle karar çok kolay oldu. Sporting benim evim, burada kendimi iyi hissediyorum ve burada mutluyum." sözlerini söyledi.

Ülkemizde bir dönem kiralık olarak Fenerbahçe forması da giyen Slimani, 2013-16 yılları arasında Sporting'te oynamıştı.



