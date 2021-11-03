Beşiktaş , UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. haftasında Portekiz ekibi Sporting Lizbon ile kozlarını paylaşıyor. Gruptaki ilk 3 maçından puansız ayrılan Kartal, Sporting karşısından puansız dönerse kalan grup mücadeleleri formalite karşılaşmasına dönecek. Sahadan 1 puanla ayrılmak bile Beşiktaş’ın üçüncülük umutlarını oldukça zora sokacak. Ek olarak bu mücadeleden de istenilen sonucun alınamaması halinde bu moral bozukluğunun cumartesi günkü Trabzonspor maçına yansıma durumu var ki teknik ekip bu senaryoyu aklının ucundan bile geçirmiyor. Siyah-Beyazlı ekipte, sakatlıkları bulunan Domagoj Vida, Georges-Kevin N’Koudou, Michy Batshuayi, Miralem Pjanic ve Valentin Rosier de kadroya dahil edilmedi.

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Sporting Lizbon-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün oynanacak Sporting-Beşiktaş maçını Rus hakem Sergei Karasev yönetecek. TSİ 23.00’te başlayacak ve Exxen'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Sporting Lizbon-Beşiktaş 11'ler:

Sporting Lizbon: Adan, Feddal, Coates, Inacio, Palhinha, Nunes, Porro, Reis, Sarabia, Gonçalves, Paulinho

Beşiktaş: Ersin, Necip, Welinton, Montero, Rıdvan, Mehmet Topal, Josef, Atiba, Ghezzal, Kenan, Larin

Sporting Lizbon-Beşiktaş maçı şifresiz nasıl izlenir? (Bjk Sporting şifresiz)

Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş, C Grubu 4. maçında Sporting ile kozlarını paylaşırken zorlu karşılaşma Exxen'den naklen yayınlanıyor. Sporting Lizbon-Beşiktaş maçını şifresiz olarak izlemek isteyen futbolseverler, dev maçı Azerbaycan kanalı olan CBC Sport'tan naklen takip edebilir.

CBC Sport nasıl ve nereden izlenir?

CBC Sport TV kanalını izleyebilmeniz için çanak anteninizin AzerSpace 1/Africasat 1a uydusuna ayarlı olması gerekmektedir. AzerSpace 1/Africasat 1a uydusuna dönük çanak anteniniz varsa uydu cihazınızın kurulum menüsünden frekans ekle (bazı cihazlarda transponder ekle, manuel kanal arama veya benzeri olabilir) menüsünü açın. Uydu adı kısmında "AzerSpace 1/Africasat 1a" seçin. Uydu seçimini yaptıktan sonra bir alt kısmında bulunan frekans kısmına 11134 sayısını girin.

Polarizasyon kısmında H - Yatay seçin. Sembol kısmına 27500 sayısını girin. FEC değerini bir çok uydu cihazı otomatik seçmektedir, bu değeri değiştirmeyebilirsiniz. FEC değerini değiştirmek isterseniz CBC Sport TV yayınının FEC'i 5/6. Bütün frekans değerlerini düzgün girdikten sonra aramayı başlatıp yayınınızı izleyebilirsiniz.

CBC Sport frekans bilgileri ne?

Uydu: AzerSpace 46° Frekans: 11135 H 27500

Beşiktaş'ta 6 eksik

Portekiz’e 20 kişilik kafileyle giden Siyah-Beyazlı ekipte, sakatlıkları bulunan Domagoj Vida, Georges-Kevin N’Koudou, Michy Batshuayi, Miralem Pjanic ve Valentin Rosier de kadroya dahil edilmedi. Ek olarak ismi Şampiyonlar Ligi listesine dahil edilmeyen Güven Yalçın da Kara Kartal’ın bu geceki zorlu mücadelesinde süre alamayacak. Sakatlar ve Güven’le birlikte eksik sayısı 6’yı buldu.

Tek galibiyete 31 milyon TL

Kara Kartal, Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon henüz galibiyet elde edemedi. Takım, bundan dolayı önemli bir gelirden de oldu! Galibiyet başına grup aşamalarında 2.8 milyon Euro (31 milyon TL) kazanılan bir dönemde henüz bu pastadan payını alamayan Siyah- Beyazlılar, kazanıp bu miktarı kasasına koymak istiyor. Yönetim, bu maçın kazanılması halinde bu miktarın yarısını takıma prim olarak dağıtmayı planlıyor.

Avrupa arenasında 228. randevu

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu’nda Portekiz’in Sporting Lizbon takımına konuk olacak Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 228. mücadelesine çıkacak. Siyah-Beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 227 maçta rakiplerine 84 kez üstünlük kurdu. 96 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 47 mücadeleden berabere ayrıldı.

Gözler 14. zaferde!

Beşiktaş, Sporting Lizbon karşılaşmasıyla Şampiyonlar Ligi’nde 48. mücadelesini yapacak. Avrupa’nın en büyük futbol organizasyonunda 8. kez mücadele eden Siyah-Beyazlı takım, yaptığı 47 karşılaşmada rakiplerine 13 kez üstünlük kurdu. 9 maçta berabere kalan Beşiktaş, 25 karşılaşmada ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Kartal, bu akşam Sporting’i yenip zafer sayısını 14’e çıkarmak istiyor.