Sport&Business Summit 2022’in 4’üncüsü 7 oturumla gerçekleştirildi

Türkiye’nin önemli spor gazetelerinden birisi olan Fanatik’in ev sahipliğinde gerçekleşen Sports&Business Summit 2022, Türkiye’nin spor tarihine geçen sporcuların ve spor insanlarının katılımıyla düzenlendi.

Bu yıl 4’üncüsü gerçekleşen organizasyon, Maslak’ta bulunan bir alışveriş merkezinde yapıldı. Türkiye’nin önemli branşlarından sporcuların, federasyon başkanlarının ve yöneticilerin katıldığı organizasyonda 7 oturum yapıldı. Spor gündeminin nabzının tutulduğu organizasyonda sporcular başarı hikayelerini anlatırken federasyon başkanları ve yöneticiler projelerini ve deneyimlerini aktardı. Günün gerçekleştirilen “Başarı Hikayeleri” başlıklı ilk oturumuna Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonu İbrahim Çolak, Avrupa Şampiyonu milli güreşçi Evin Demirhan Yavuz, Gençler Dünya ve Avrupa Şampiyonu, Türkiye rekortmeni milli yüzücü Merve Tuncel ve 73 yıl sonra olimpiyatlarda finalde yarışan ilk Türk üç adım atlamacı Necati Er katıldı.

MERVE TUNCEL: GÜNDE 6 SAATİM HAVUZDA GEÇİYOR

Türkiye rekortmeni milli yüzücü Merve Tuncel başarısının sırrının çok çalışmak olduğunu belirterek, “Bu başarının sırrı çok çalışmak. Yüzme devamlılık gerektirir. İki gün suya girmezsek o hissiyatı kaybediyoruz ve bu bizi antrenmanlarda olumsuz etkiliyor. Sezon aramız bile 10 gündü. Haftada 11 tane su antrenmanı yapıyorum. Günde 6 saatim havuzda geçiyor” diye konuştu.

NECATİ ER: OLİMPİYATLARDA MADALYA ALACAĞIMA İNANIYORUM

Koşmaya öğretmenin verdiği bir ceza sonucu başladığını belirten Er, 2024 Paris Olimpiyatları’nda kendisine güvendiğini aktararak, “Madalya alabileceğimiz bir olimpiyat. Eksiklerimizi gördük. Hiçbir rakibimden korkmuyorum. Madalya alacağıma inanıyorum” ifadelerini kullandı.

EVİN DEMİRHAN YAVUZ: KADIN GÜREŞ Mİ YAPAR, SÖYLEMLERİYLE MÜCADELE ETMEK DURUMUNDAYDIM

Avrupa Şampiyonu milli güreşçi Evin Demirhan Yavuz, güreşe başladığında toplumdaki algı ile bir süre mücadele etmek durumunda kaldığını belirterek, “Öncelikle ailemi ikna etmek zorunda kaldım. “Kadın güreş mi?” yapar söylemlerini önce ailemde duydum. Sonra milli takım kamplarına davet edildim ve bu fırsatları altın madalya alarak değerlendirdim. Çok zorluklarla karşı karşıya kaldık. Abim benim başarı hikayemde büyük pay sahibi. İlk başlarda abim, antrenmanlara gittiğimi bilmesin diye antrenman çantamı arkadaşlarımla yolluyordum. Şimdi ise abim, kızının antrenman çantasını hazırlıyor. 2024’te hedefimiz altın madalya” şeklinde konuştu.

İBRAHİM ÇOLAK: 5 HAFTA BOYUNCA DEĞNEKLERLE ANTRENMANA GİTTİM

Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonu İbrahim Çolak ise “2013’te sol ayak bileğim kırıldı ve 5 hafta boyunca değneklerle antrenmana gittim. Ayağımda alçı ile gövdemle yapabileceğim hareketleri yapıyordum. Alçı çıkınca gövdem güçlenmişti ve bu halka aleti için çok önemli bir detay. Sakatlıktan sonra bunu fırsata çevirebilirsem daha güçlü olabileceğimi düşündüm. Bu olay benim daha güçlü olmamı sağladı. Bu olaydan 2 ay sonra Akdeniz Oyunlarında madalya aldım. Paris yolunda da hazırlıklarımı tam gaz devam ediyorum” dedi.

Günün 2’nci oturumu ise “Türkiye’nin Cimnastikçileri” başlığıyla Türkiye Cimnastik Federasyon Başkanı Suat Çelen ve sporcuların katılımıyla gerçekleştirildi. Başkan Fuat Çelen, “Başarı sizin, başarısızlık benim diyorum. Madalya şansı olan sporcular, madalya alamadığında çok eziyet çekiyor. Bizim yaşadıklarımızı onların yaşamaması için çaba sarf ediyoruz. Çok ağır bir branşla uğraşıyoruz. 3 yaşında başlıyorsunuz ve 10 yıl sonra Avrupa arenasına giriş yapabiliyorsunuz” diye konuştu. Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı ise “Doğduğum zamandan beri antrenman yapıyorum. 3 yaşından bu yana belli bir ritimle antrenman yapıyorum. Bu benim için bir zorluk içermiyor. Bir de üzerine başarılar gelince daha mutlu oluyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Günün 3’üncü oturumu olan “Öncü Kadınlar” başlıklı oturuma ise Türkiye’de amatör spor branşlarında başkanlık yapan Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, Dünya Satranç Federasyonu (FIDE ) Asbaşkanı ve Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, Türkiye Briç Federasyonu Başkanı Yasemin Merçil’in yanı sıra Türkiye’nin İlk FIFA Kokartlı Kadın Futbol Hakemi Prof.Dr Lale Orta katıldı. Dünya ve Avrupa Şampiyonu ve aynı zamanda Güreş Federasyonu Asbaşkanı Yasemin Adar ise oturuma bir video göndererek katkı sağladı. “Öncü Kadınlar” oturumunda federasyon başkanları, bugüne kadar gerçekleştirdikleri projelerden ve bundan sonraki hedeflerinden bahsetti ve aynı zamanda sponsorlukların önemine vurgu yaptı.

“Geleceğin Yıldızları” konulu 4’üncü oturuma ise Olimpiyata katılan ve finalde yarışan ilk Türk Kayakla Atlama sporcusu Fatih Arda İpcioğlu, Olimpiyatta finale kalan, Akdeniz Oyunları’nda şampiyon olan ilk Türk yüksek atlamacı Ersu Şaşma, Manş Deniz’ini geçen en genç Türk sporcu Aysu Türkoğlu ve Avrupa 3’üncüsü Eskrim Kılıç Milli Takımı Kaptanı Enver Yıldırım katıldı. Sporcular, bu oturumda kendileri için başarının ne ifade ettiğini aktardı.

KADIN FUTBOLUNUN TÜRKİYE’DEKİ GELİŞİMİ

“Kadın Futbolu” konu başlıklı 5’inci oturumda ise Milli Takımlar Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör, Beşiktaş Kadın Futbol Takım kaptanlarından Didem Karagenç, Fenerbahçe Kadın Futbol Takım Kaptanı Ezgi Çağlar, Galatasaray Kadın Futbol Takım 2’nci Kaptanı İsmigül Yalçıner, Türkiye’de kadın futbolunun gelişimiyle ilgili görüşlerini paylaştı. Teknik direktör Mecla Güngör, Kadın futbolunun ciddi bir toplumsal dönüşüm olduğunu belirtirken son 3 yılda Türkiye’de bu alanda ciddi yatırımlar yapıldığını belirtti. Ezgi Çağlar, kendisi için en büyük başarının genç çocuklara örnek olmak olduğunu vurgularken Didem Karagenç ise idolünün Roberto Carlos olduğunu söylerken futbola başladığında idol olarak görebileceği bir kadın futbolcu olmamasından dolayı genç kızlara idol olmak için çalıştığını ifade etti. İsmigül Yalçıner ise genç çocukların futbolda geleceklerine katkı sağlayabilmenin kendisi için en büyük motivasyon olduğunu ifade etti.

“Spor ve Teknoloji” konulu 6’ncı oturumda ise Bitexen Kurumsal İletişim ve Sporla İlgili Genel Müdür Yardımcısı Ozan Erdoğ, amatör branşlara ve sporculara yönelmeye başladıklarını, gençlere yatırım yapmayı sevdiklerini dile getirdi.

Günün son oturumunda ise Anadolu Efes Genel Menajeri Alper Yılmaz, Anadolu Efes’in son 2 Euroleague şampiyonluğunu ve bundan sonraki hedeflerini değerlendirdi. Yılmaz, üst üste 3’üncü kez Euroleague şampiyonu olmak için adım adım ilerlediklerini söyledi. Anadolu Efes taraftarlarının Euroleague’de son 9 maçtır bütün biletleri tükettiğini aktaran Yılmaz, “İnsanların maça geldiklerinde orada olmaktan hoşlanacakları bir ortam kuruyoruz. Kazansa da kaybetse de takımını alkışlayan bir taraftarımız var. Devre arasında, dışarıda beklerken maça gelen taraftarlarımızı mutlu etmeye çalışıyoruz. Pazarlama ve eğlence anlamında bu alanda en iyi iki takımdan biriyiz” ifadelerini kullandı.