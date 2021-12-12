Fanatik'in "Herkes Buraya, Runatik'le Koşmaya" sloganıyla okurlarını koşmaya çağırdığı koşu etkinliği Runatik, dün düzenlendi. İstanbul Caddebostan Sahil'den saat 08:30'da alınan startla Bostancı'ya koşan sporseverler, etkinlikten çok memnun kaldıklarını ve bu tip etkinliklerin artarak devam etmesini dilediklerini söylediler. Etkinlikte sporseverlere üzerinde "Runatik" yazılı koşu atleti, bileklik, maske ve su hediye edildi.

"Aralık ayında 11 etkinlik olacak"

Fanatik.com.tr Genel Müdür Yardımcısı Efe Kavuşturan, "Uzun zamandır yapmayı planladığımız bir organizasyondu. Runatik adı altında insanları bir araya getirerek güzel bir etkinliği başlattık. İlk koşuyu Caddebostan'da yapıyoruz. Yarın da (bugün) ikinci koşumuzu İzmir Karşıyaka'da yapacağız. Ay boyunca bu etkinliklerimiz devam ediyor olacak. Önümüzdeki aylarda da farklı spor etkinlikleriyle insanlarla bir araya gelmeyi ve sporu sevdirmeyi planlıyoruz. Aralık ayı içerisinde 11 etkinliğimiz olacak. 2022 yılında da etkinliklerimiz devam edecek" diye konuştu.

Eski Milli Sporcu ve Spor Eğitimi Emrah Bozgeyik, "Birçok koşu takımıyla bir araya gelerek, Fanatik Grubu Spor Takımı'nı oluşturduk. Haftanın belirli günlerinde koşu, pilates, yoga ve beslenme üzerine etkinliklerimiz olacak" derken Rundamental Koşu Grubu Kurucusu ve Kaptanı Pınar Mumcu, "Biz altı senelik bir grubuz. Zaman zaman diğer koşu gruplarıyla güçlerimizi birleştiriyoruz. Koşu kültürünün ülkemizde yayılması gerektiğini ve popülerleşmesi gerektiğine inanıyoruz. Bugün güzel bir kalabalık var. Bütün grupları bir araya gelerek hiç koşmayanları koşturacağız" ifadelerini kullandı.