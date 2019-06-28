Sporda Şiddet Yasası, komisyondan geçti

Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 24 Haziran pazartesi günü Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulmuştu.

Gençlik ve Spor, İçişleri ile Adalet Bakanlıkları’nın ortak çalışması sonucu, spor eski bakanlarından Akif Çağatay Kılıç ve Osman Aşkın Bak’ın önderliğinde hazırlanan ve 50 AKP Milletvekilinin imzası bulunan 20 maddelik teklif dün TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edildi.

Komisyon raporu 48 saat sonra Meclis gündemine alınacak. Ancak Danışma Kurulu önerisiyle daha önce de görüşme imkanı bulunan teklifin araya hafta sonu tatilinin girmesi nedeniyle önümüzdeki haftaya kalması bekleniyor.

Spor alanı tanımı genişletiliyor

Adalet Komisyonu’nda kabul edilen Kanun Teklifi ile müsabaka öncesinde, esnasında veya sonrasında taraftarların sürekli veya geçici olarak gruplar halinde toplandıkları yerler, müsabakanın yapılacağı yere gidiş ve geliş güzergahları, takım veya taraftarların toplu olarak seyahat ettikleri araçlar ya da takımların kamp yaptığı yerler, “spor alanı” tanımı içerisine alınıyor. Bu şekilde güvenliğin sağlanması bakımından müsabaka alanı dışındaki yerlerde de tedbir ve yaptırımlar uygulanabilecek.

Ayrıca futbol dışındaki branşlarda da elektronik kart ve bilet uygulamasına da geçilecek.

Yasada neler var?

■ Ayakta seyirciye bakanlık karar verecek

■ Otobüsler de artık spor alanı olarak kabul edilecek

■ Din, dil, ırk, köken, cinsiyet, mezhep farkı gözeterek hakaret oluşturan söz ve davranışa 1 yıldan 3 yıla kadar hapis

■ Üst üste 3 kez seyirden men: 5 yıl ceza

■ Federasyon ödemeleri doğrudan yapacak

■ Mala zarar verilirse şikayete gerek kalmayacak

■ Kesici alete 2 yıla kadar hapis

■ Keici alet temin edenlere 2 yıldan 5 yıla kadar hapis

■ Düzeni bozana 100 gün adli para cezası

■ Toplu seyahat edilen araçlara alkol ve uyuşturucu sokana 30 gün adli para cezası

■ Karaborsaya 6 aydan bir yıla kadar hapis



