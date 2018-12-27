Sporda ilklerin merkezi Gloria

Türk sporuna verdiği önemli katkıyla öne çıkan Özaltın Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Gloria Sport Arena’nın Proje Lideri Elif Özdemir’le Türkiye’nin ilk spor otelinin detaylarını konuştuk.

Yeni projeler, spora verilen katkıları değerlendiren Özdemir, şunları söyledi: “1997 yılından bu yana Türk turizminde Gloria markası ile yer alıyoruz. Gloria Sports Arena’yı açmadan önce özellikle Almanya’da devlet destekli pek çok tesis olduğundan, öncelikli buradaki yerleri inceledik. Sonrasında Kanarya adalarındaki tesisi ve benzer yerleri araştırdık. Amacımız; sporculara ve ülkemize büyük bir yatırım yaparken, Türk spor federasyonlarına da imkân sunarak, sporcularımızın olimpiyatlara daha başarılı bir şekilde hazırlanmalarını sağlamaktı.”

‘Avrupa’da da ilk’

“Antalya’nın doğa koşulları ve coğrafi konumu itibari ile bu iş için elverişli olduğunu gördük. Gloria Sports Arena, Ocak 2015’te kapılarını sporseverlere açtı. Şimdi, GSA 105 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulu, Dünyada ikinci, Avrupa’da ve Türkiye’de ilk olarak 50’den fazla spor branşında hizmet verme imkânı ile misafirlerini ağırlıyor. Sporcular antrenmanlarını yapıp, yürüme mesafesindeki odalarına çıkıp dinleniyor ve sporcu sağlığı merkezimizi kullanabiliyorlar.”

‘Tüm branşlarda hizmet’

“6.800 metrekarelik kapalı alanda boks, basketbol, güreş, halter, futbol, hentbol, judo, karate, taekwando, voleybol; açık alanda ise biri olimpik, farklı özellik ve donanımlarda toplam 3 adet havuz, koşu parkurları, atletizm sahaları tenis kortları, tırmanma duvarları, çok amaçlı açık spor sahası ve çok amaçlı açık yeşil sahalar bulunuyor.”

‘Guliyev burada hazırlandı’

Milli atletimiz Ramil Guliyev’in Avrupa Şampiyonu olması. Tarihi bir geceye tanıklık ettik. Kariyerinin ilk Avrupa şampiyonluğuna rekor kırarak imza attı ve yıllardır kırılamayan Avrupa rekorunu kırmaya da çok yakındı. Bizim açımızdan bir başka önemi ise, milli atletin yarışlara GSA’da hazırlanması.”

‘Tükiye’de spor büyüyor’

“Yaklaşık 3 yıldır Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi’yim. Türk sporu yıllar için kendini, başarısını belirli branşlarda Dünya’ya göstermiştir. Ülkemizde spor, sporcu ve antrenöre verilen önem özellikle son yıllarda daha çok önemini arttırmıştır. Ülkemizin sporda farkındalığını arttırması, sporcularımızın azmi ve verilen desteklerle iyi noktalara getirdiğimize inanıyorum. Bu konuda sporcuları destekleyecek bir çok projemiz hayatta, bir çoğu da hazırlık aşamasındadır. Orta ve uzun vadede çok daha iyi noktalara gelineceğine inanıyorum.”

Elif Özdemir, dev projeyi yayın koordinatörümüz Yalçın Uygun’a anlattı.

‘Ice Lab’a ilgi büyük’

Ice Lab Türkiye’de çok bilinmiyor. Özelliği ve sporculara faydası nedir?

“Egzersiz ve antremanlarla yüksek kas yüküne maruz kalan sporcuların performansını iyileştirmek için kullanılan Soğuk Oda (Ice Lab) yine GSA’nın ilklerinden biri olarak yerini alıyor. 10,-65 ve -110 dereceye sahip üç kabini bulunan Ice Lab, yoğun antrenman temposundan sonra vücudun yenilenme süresini kısaltıp ağrıların giderilmesine, kronik uyku problemlerinden, yaşlanmaya karşı birçok faydası bulunuyor. Ice Lab, aynı zamanda fizyoterapi hastalarının iyileşme sürecinde de kullanılıyor. 13 dakika boyunca -110’da kalan sporcular sonrasında kendilerini dinç ve zinde hissediyor. Özellikle profesyonel bireysel sporcularımız ve takımlar, ice-lab hizmetimize oldukça yoğun ilgi gösteriyorlar.”

Elif Özdemir kimdir?

Özaltın Holding’in üçüncü kuşak temsilcilerinden Elif Özdemir, ilköğretimini ENKA Okulları’nda ardından da Koç Lisesi’nde tamamladı.

Üniversite eğitimini siyaset bilimi üzerine alırken psikoloji ile de çift anadal yaparak New York Columbia Üniversitesi’nden mezun oldu.

Profesyonel kariyerine Özaltın Holding’de Yönetim Kurulu Üyesi ve Holding bünyesinde bulunan Türkiye’nin ilk spor oteli olan Gloria Sports Arena’nın Proje Lideri olarak devam ediyor. Aynı zamanda Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nde (TMOK) yönetim kurulu üyesi ve Dünya Fahri Konsoloslar Derneği Başkan Başdanışmanı olarak görev yapıyor.

FANATİK ÖZEL