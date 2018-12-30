"Sporda engel yok" dediler sahaya girdiler öğrencileri “Tohum toprağa engelli topluma emanet” diyerek 'Sporda Engel Yok' projesine imza attılar. Proje kapsamında özel öğrenciler, profesyonel basketbolcularla bir araya geldiler.

Türkiye Basketbol 1. Liginde mücadele eden Düzce Beliyespor Yalova Belediyespor ile Kalıcı Konutlar Spor salonunda karşı karşıya geldiler. Mücadelenin ise özel izleyicileri vardı. Düzce Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğrencileri Aleyna Erçayan, Esra Amanet, Senanur Babuz ve Zeynep Çakır, Düzce Belediyespor Kulübünün de desteği ile "Topum toprağa engelli topluma emanet" diyerek sporda engelin olmadığını göstermek için bir proje hazırladılar. Öğrenciler Düzce’de özel öğrencilerin gittiği okullarla diyaloğa geçerek çocukları aileleri ile maça getirdiler. Özel öğrenciler saha kenarında basketbol maçını izlediler. Maç sonrasında ise özel öğrenciler profesyonel sporcularla birlikte sahaya çıktılar. Sporcularla bir araya gelen çocuklar basketbolcularında desteği ile potaya top attılar. Güzel anların yaşandığı etkenlikte çocukların mutlulukları gözlerinden okundu.

Oyuncular ise çocuklarla tek tek ilgilendiler

Sosyoloji Bölümü Öğrencisi Zeynep Çakır, kardeşinin de engelli olduğu ve kendisinin basketbolcu olmayı istediğini belirterek "Bizim aslında topluma hizmet uygulama dersimiz vardı. Öğretmenimiz farklılık projesi oluşturun demişti. Ben de engelliler üzerine çalışmak istedim. Çünkü benim kardeşim de bedensel engelli. Ve imkanı olsaydı eğer basketbolcu olmak istiyordu. Bizde birkaç yüz güldürmek için böyle bir çalışma yaptık” ifadelerinde bulundu. Esra Amanet ise bu projeye bir ders olarak başladıklarını belirterek “Biz bu projeyi ders kapsamında başlayıp daha sonrasında da buraya gelen seyircilere de farkındalık çekmek istedik. Bu proje Yeşil Düzce Özel Eğitim Merkezi ile iletişime geçtik. Engelli öğrencileri bu maça getirip buradaki atmosferi göstermek, daha sonrasında da öğrencilerle sahaya inip profesyonel oyuncuları karşılaşmasını sağlamak istedik. Çok güzel bir etkinlik oldu. Destek olan herkese teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Şengüloğlu: "Bu tür etkinlikleri destekliyoruz"

Düzce Belediyespor Kulüp Başkanı Hatun Albayrak Şengüloğlu, bu tür etkinlikleri her zaman desteklediklerini ifade ederek "Çocuklar ilk gediklerinde böyle bir şey yapmak istediklerini söylediklerinde gözlerindeki ışığı görünce ne isterlerse Düzceli olarak yardım etmek istediğimize inanarak ilk görüşmemizi yaptık. Bu projeyi yapan kardeşlerimizin bir tanesinin de kardeşinin engelli olduğunu biliyoruz. Tabi böyle olunca insanlar daha fazla duyarlı oluyor. Bu tür etkinliklere biz kulüp olarak da destekliyoruz. İnşallah daha sonra spor yapmalarını da sağlayacak şekilde etkinliklerimiz devam eder. Sosyoloji Bölümü öğrencilerine bizleri böyle güzel bir etkinliğe dahil ettikleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Düzenlenen etkinliğe Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay eşi Nursel Ay ile birlikte katıldı. Başkan Ay ve eşi, özel çocuklarla yakından ilgilenip onlara katılım sağladıkları için belge verip,hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler.

(İHA)