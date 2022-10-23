Sporcularımız kürsüye çıktı!

Merve Dinçel'den gümüş madalya

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na puan veren 2022 Dünya Tekvando Grand Prix'te Roma ve Paris'in serilerinin ardından Manchester'daki 3. ayak müsabakalarının ilk günü dün yapıldı. 49kg'da yarışan Merve Dinçel, finalde Tayland’dan olimpiyat şampiyonu Panipak Wongpattanakit’e mağlup olarak organizasyonda gümüş madalya elde etti. Milli sporcu, Paris'te de gümüş madalya kazanmıştı.

Elke Lale Van Achterberg'den iki dünya 2.'liği

IWAS kapsamında düzenlenen U23 Eskrim Dünya Şampiyonası sona erdi. 8 ülkeden 50 sporcunun yarıştığı turnuvada, para eskrimci Elke Lale Van Achterberg yarıştığı iki kategoride de kürsü sevinci yaşadı. İlk gün flöre kategorisinde dünya 2.'si olan Milli sporcumuz kapanış gününde deepe kategorisinde final başarısı gösterdi. Epe yarı finalinde Macar Ana Nadasdy'i 15-10 yenen Milli sporcu finalde ise Fransız Clemence Delavoipiere karşısında maç skoru 8- 8 bitmesine rağmen kura atışı (priority) ile kaybetti. Elke Lale Van Achterberg, daha önce gençler dünya şampiyonasında elde ettiği 1 altın, 6 gümüş ve 9 bronz madalyanın yanına, 2 gümüş madalya daha ekledi.

İpek Öz'den çifte kürsü

İspanya'da düzenlenen W25 Internacionales De Andalucia Femeninos De Tenis Copa Nadia Turnuvası'nda İpek Öz iki şampiyonluk sevinci yaşadı. Milli tenisçi tekler finalinde Güney Kıbrıs'tan Raluca Georgiana Serban'a 6-3, 6-0yenilerek ikinci oldu. İpek çiftlerde ise partneri Nika Radisic'le, Maryna Kolb/NadiyaKolb ikilisini 7-5, 7-6 yendi, şampiyon oldu.